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Путин лютует и совещается на Урале: думал, что война будет продолжаться 1-4 дня – источники

Денис КарловскийСуббота, 26 февраля 2022, 20:42

Два источника распространили похожий текст о якобы содержании обсуждений российского руководства после неудач в ходе наступления в Украине.

Источник: эстонский член европарламента от Эстонии, бывший командующий ВС Эстонии Риго Террас со ссылкой на источник в украинской разведке, бывший депутат российской госдумы Илья Пономарёв

Детали: В то же время Пономарев в комментариях сказал, что он получил эту информацию от "добрых людей, которым еще не безразлична судьба России".

Путин провел ночью 26 февраля совещание в одной из своих резиденций на Урале. Он якобы попросил бизнесменов не паниковать и не уезжать из России. Их чартерные самолеты не выпускают из аэропортов.

Как утверждают источники, никакого четкого тактического плана у россиян не было, а "все было по ходу событий". Кремль надеялся, что война станет "легкой прогулкой" и не продлится больше 1-4 дней, из-за чего Путин якобы лютует.

Кремлевское руководство шокировано тем, что российские оккупационные войска подверглись ожесточенному сопротивлению украинцев, а также очень огорчены значительными потерями техники и личного состава. Обсуждали на совещании потерю колонны военной техники под Харьковом, где якобы погибли почти 200 российских оккупантов.

Один день ведения войны с украинцами обходится российскому руководству примерно в 20 миллиардов долларов. При этом ракет и оружия становится все меньше, а новые поступления ожидают не менее чем через 3-4 месяца.

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Как говорят источники, ракет у российских оккупантов хватит на максимум 3-4 дня, поэтому они пытаются их беречь.

Тульский завод и два завода Ротенберга вроде бы физически не могут осилить изготовить дополнительное количество оружия. Кроме того, якобы у россиян нет сырья для производства оружия.

Раньше поставки были из Словении, Финляндии и Германии, но сейчас их заблокировали из-за санкционных мер.

У российского руководства есть надежда, что оккупационные войска смогут взять Киев и установить своих ставленников, таким образом они надеются сэкономить на деньгах, ресурсах и оружии.

В то же время они изменили тактику и надеются вызвать панику среди мирного населения, поэтому начали бомбардировку гражданских объектов, в частности жилых домов.

Якобы они полагают, что население захочет капитулировать, или президент Владимир Зеленский убежит из Киева. В частности, рассчитывают, что первым сдастя Харьков.

Кроме того, у россиян вроде бы есть проблемы с аэродромами и беспилотниками.

После 10 дней российское руководство не сможет вести войну дальше и готово начинать переговоры.

Предыстория: 

  • Пленные оккупанты в Украине призывают своих "собратьев" бросать оружие и прекращать войну.
  • Утром 26 февраля министр обороны Алексей Резников сказал, что российские оккупанты сменили тактику: поскольку наступление колоннами техники провалилось, они перешли к совершению диверсий в тылу и высадку десанта.
  • После первых двух суток ведения боевых действий в Украине оккупанты сосредоточились на постыдных атаках против мирных жителей и гражданских объектов. В Харьковской области обстреляли пассажирский автобус, из-за чего погибли 5 человек. В Киевской области российский снаряд попал в жилой дом, где погибло 3 человека. Из-за обстрелов жилых домов в Сумской области ранения получили около 70 мирных жителей.
  • В то же время, в российском минобороны распространили лживые комментарии, будто оккупационные войска приостановили активное наступление 25 февраля, чтобы предложить мирные переговоры, но Украина отказалась. Также российские оккупанты признались, что боятся "бандер-мобилей", которые якобы применяют против них украинские военные.
  • Украинские прокуроры фиксируют все случаи вероломных атак против гражданских жителей, чтобы затем формировать доказательную базу для уголовного преследования российских военных преступников.

Темы: ПутинРосcиявойнаоккупация
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