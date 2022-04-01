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В Вильнюсе неизвестные разрисовали символами Z мемориал евреям, убитым нацистами

"Европейская правда"Пятница, 1 апреля 2022, 10:23

Неизвестные разрисовали символами Z мемориал в Панеряй в пригороде Вильнюса, где в годы Второй мировой войны нацисты убили тысячи человек, преимущественно евреев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Полиция получила сообщение о вандализме вечером 31 марта. По словам пресс-секретаря полиции, на нескольких камнях появились символы Z. В этой связи начали досудебное расследование, по состоянию на утро пятницы подозреваемых не установлено.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что это очевидная провокация, направленная на возмущение общественности.

"Это одно из самых трагических мест, где нацисты и другие преступники убили тысячи невинных людей, а теперь провокаторы нарисовали там новый символ ненависти. Полиция обязательно найдет нарушителей и эти провокации не оставят ни следов на камне, ни понимания литовского общества по поводу преступлений против человечности". режимов из прошлого и настоящего", - прокомментировала Шимоните.

В урочище Панеряй в годы Второй мировой нацисты уничтожили около 100 тысяч человек - преимущественно евреев, но также поляков, ромов, военнопленных и нелояльных к оккупационным властям.

В немецком Вюрцбурге недавно произошел схожий случай - символами Z разрисовали стены протестантской церкви.

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На прошлой неделе в Сейме Литвы появился проект, которым предлагают приравнять символ Z и георгиевскую ленту к нацистской и коммунистической символике и расширить на них такие же запреты.

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