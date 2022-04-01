В Вильнюсе неизвестные разрисовали символами Z мемориал евреям, убитым нацистами

Неизвестные разрисовали символами Z мемориал в Панеряй в пригороде Вильнюса, где в годы Второй мировой войны нацисты убили тысячи человек, преимущественно евреев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Полиция получила сообщение о вандализме вечером 31 марта. По словам пресс-секретаря полиции, на нескольких камнях появились символы Z. В этой связи начали досудебное расследование, по состоянию на утро пятницы подозреваемых не установлено.

Реклама:

Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что это очевидная провокация, направленная на возмущение общественности.

"Это одно из самых трагических мест, где нацисты и другие преступники убили тысячи невинных людей, а теперь провокаторы нарисовали там новый символ ненависти. Полиция обязательно найдет нарушителей и эти провокации не оставят ни следов на камне, ни понимания литовского общества по поводу преступлений против человечности". режимов из прошлого и настоящего", - прокомментировала Шимоните.

В урочище Панеряй в годы Второй мировой нацисты уничтожили около 100 тысяч человек - преимущественно евреев, но также поляков, ромов, военнопленных и нелояльных к оккупационным властям.

ВИДЕО ДНЯ

В немецком Вюрцбурге недавно произошел схожий случай - символами Z разрисовали стены протестантской церкви.

На прошлой неделе в Сейме Литвы появился проект, которым предлагают приравнять символ Z и георгиевскую ленту к нацистской и коммунистической символике и расширить на них такие же запреты.