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У Вільнюсі невідомі розмалювали символами 'Z' меморіал євреям, вбитим нацистами

"Європейська правда"П'ятниця, 1 квітня 2022, 10:23

Невідомі розмалювали символами 'Z' меморіал у Панеряй в передмісті Вільнюса, де в роки Другої світової війни нацисти вбили тисячі людей, переважно євреїв.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Поліція отримала повідомлення про вандалізм ввечері 31 березня. За словами речниці поліції, на декількох каменях з'явилися символи "Z". У зв’язку з цим почали досудове розслідування, станом на ранок п’ятниці підозрюваних не встановлено.

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Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що це очевидна провокація, спрямована на збурення громадськості. 

"Це одне з найтрагічніших місць, де нацисти та інші злочинці вбили тисячі невинних людей, а тепер провокатори намалювали там новий символ ненависті. Поліція обов’язково знайде порушників і ці провокації не залишать ні слідів на камені, ні розуміння литовського суспільства щодо злочинів проти людяності режимів з минулого і теперішнього", - прокоментувала Шимоніте.  

В урочищі Панеряй в роки Другої світової нацисти знищили близько 100 тисяч людей - переважно євреїв, але також поляків, ромів, військовополонених та нелояльних до окупаційної влади. 

ВІДЕО ДНЯ

У німецькому Вюрцбурзі нещодавно стався схожий випадок - символами 'Z' розмалювали стіни протестантської церкви

Минулого тижня у Сеймі Литви з’явився проєкт, яким пропонують прирівняти символ 'Z' та георгіївську стрічку до нацистської і комуністичної символіки та розширити на них такі самі заборони.

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