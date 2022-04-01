Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Почти 5 миллионов долларов экс-министра Ставицкого отдали Минобороны

"Украинская правда"Пятница, 1 апреля 2022, 18:46
Почти 5 миллионов долларов экс-министра Ставицкого отдали Минобороны
Эдуард Ставицкий

Офис генпрокурора взыскал в пользу Минобороны Украины 4,8 млн. долларов США, принадлежавших экс-министру энергетики и угольной промышленности времен президентства Виктора Януковича Эдуарду Ставицкому.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook, источники УП

Дословно Венедиктова: "Взыскали в пользу Министерства обороны Украины 4,8 млн. долларов США. Они принадлежали министру времен беглого президента.

Реклама:

Изъятые в рамках производства о завладении государственной резиденцией "Межгорье", эти средства теперь помогут нашему государству защищаться от захватчика".

Детали: Венедиктова не назвала имени экс-министра. Однако, по информации УП, речь идет об Эдуарде Ставицком, занимавшем пост министра энергетики и угольной промышленности.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Украине экс-министр объявлен в розыск. В мае 2018 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении Ставицкого по делу о незаконной передаче комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" в частные руки.
  • В марте 2020 года вступило в силу решение Совета ЕС о снятии санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова и эксминистра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
  • Еще в 2014 году стало известно, что Ставицкий стал гражданином Израиля и сменил фамилию на Розенберг. Как заявлял бывший генпрокурор Юрий Луценко, для этого Ставицкий сфальсифицировал документы о своем происхождении.

Темы: СтавицкийВенедиктоваденьгиМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Ставицкий
ЕС официально снял санкции с Азарова и Ставицкого
Совет ЕС снял санкции с двух соратников Януковича
Послы ЕС решили снять санкции с Азарова и Ставицкого – журналист
Последние новости
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
Все новости...
Реклама: