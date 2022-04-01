Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Почти 5 миллионов долларов экс-министра Ставицкого отдали Минобороны

"Украинская правда"Пятница, 1 апреля 2022, 18:46
Эдуард Ставицкий

Офис генпрокурора взыскал в пользу Минобороны Украины 4,8 млн. долларов США, принадлежавших экс-министру энергетики и угольной промышленности времен президентства Виктора Януковича Эдуарду Ставицкому.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook, источники УП

Дословно Венедиктова: "Взыскали в пользу Министерства обороны Украины 4,8 млн. долларов США. Они принадлежали министру времен беглого президента.

Изъятые в рамках производства о завладении государственной резиденцией "Межгорье", эти средства теперь помогут нашему государству защищаться от захватчика".

Детали: Венедиктова не назвала имени экс-министра. Однако, по информации УП, речь идет об Эдуарде Ставицком, занимавшем пост министра энергетики и угольной промышленности.

Предыстория:

  • В Украине экс-министр объявлен в розыск. В мае 2018 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении Ставицкого по делу о незаконной передаче комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" в частные руки.
  • В марте 2020 года вступило в силу решение Совета ЕС о снятии санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова и эксминистра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
  • Еще в 2014 году стало известно, что Ставицкий стал гражданином Израиля и сменил фамилию на Розенберг. Как заявлял бывший генпрокурор Юрий Луценко, для этого Ставицкий сфальсифицировал документы о своем происхождении.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СтавицкийВенедиктоваденьгиМинобороны
Главное сегодня

Украинцы все меньше поддерживают вступление в НАТО – показатель вернулся к довоенному

ЕС введет эмбарго на уголь из РФ и закрыл свои порты и дороги

Харьков хорошо подготовлен к обороне – Терехов успокоил украинцев

Откат россиян к границам 24 февраля будет победой на сегодня – Зеленский

видеоИз-за обстрелов оккупантов всех взрослых животных усыпят в экопарке Харькова

видео Жители Киева начали возвращаться домой, власть говорит – стоит подождать

Все новости...
Ставицкий
ЕС официально снял санкции с Азарова и Ставицкого
Совет ЕС снял санкции с двух соратников Януковича
Послы ЕС решили снять санкции с Азарова и Ставицкого – журналист
Последние новости
17:49
В Сильпо разрушены 23 магазина, постепенно возобновляют работу остальные
17:32
видеоРаботают "маруновые береты": десантники уничтожили три российских танка
17:20
Маск войдет в совет директоров Twitter
17:14
Украинцы все меньше поддерживают вступление в НАТО – показатель вернулся к довоенному
17:12
Военные облигации в евро приобрели на 4,6 миллиарда
17:11
ИНФОГРАФИКА95% украинцев убеждены в победе Украины, но все меньше верят в скорый конец войны
17:10
Мэр Днепра рассказал об экспериментальном объединении добровольцев и о Коломойском
17:05
Оккупантов, которые были в Буче, вернут в Украину – ГУР
16:57
Украинский институт призывает бойкотировать российское искусство и сотрудничество с РФ
16:54
Абрамович выбыл из списка самых богатых владельцев спортивных клубов от Forbes
Все новости...