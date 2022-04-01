Почти 5 миллионов долларов экс-министра Ставицкого отдали Минобороны
Пятница, 1 апреля 2022, 18:46
Офис генпрокурора взыскал в пользу Минобороны Украины 4,8 млн. долларов США, принадлежавших экс-министру энергетики и угольной промышленности времен президентства Виктора Януковича Эдуарду Ставицкому.
Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook, источники УП
Дословно Венедиктова: "Взыскали в пользу Министерства обороны Украины 4,8 млн. долларов США. Они принадлежали министру времен беглого президента.
Изъятые в рамках производства о завладении государственной резиденцией "Межгорье", эти средства теперь помогут нашему государству защищаться от захватчика".
Детали: Венедиктова не назвала имени экс-министра. Однако, по информации УП, речь идет об Эдуарде Ставицком, занимавшем пост министра энергетики и угольной промышленности.
Предыстория:
- В Украине экс-министр объявлен в розыск. В мае 2018 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении Ставицкого по делу о незаконной передаче комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" в частные руки.
- В марте 2020 года вступило в силу решение Совета ЕС о снятии санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова и эксминистра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.
- Еще в 2014 году стало известно, что Ставицкий стал гражданином Израиля и сменил фамилию на Розенберг. Как заявлял бывший генпрокурор Юрий Луценко, для этого Ставицкий сфальсифицировал документы о своем происхождении.
ВИДЕО ДНЯ