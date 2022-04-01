Почти 5 миллионов долларов экс-министра Ставицкого отдали Минобороны

Офис генпрокурора взыскал в пользу Минобороны Украины 4,8 млн. долларов США, принадлежавших экс-министру энергетики и угольной промышленности времен президентства Виктора Януковича Эдуарду Ставицкому.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook, источники УП

Дословно Венедиктова: "Взыскали в пользу Министерства обороны Украины 4,8 млн. долларов США. Они принадлежали министру времен беглого президента.

Изъятые в рамках производства о завладении государственной резиденцией "Межгорье", эти средства теперь помогут нашему государству защищаться от захватчика".

Детали: Венедиктова не назвала имени экс-министра. Однако, по информации УП, речь идет об Эдуарде Ставицком, занимавшем пост министра энергетики и угольной промышленности.

Предыстория:

В Украине экс-министр объявлен в розыск. В мае 2018 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении Ставицкого по делу о незаконной передаче комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" в частные руки.

В марте 2020 года вступило в силу решение Совета ЕС о снятии санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова и эксминистра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Еще в 2014 году стало известно, что Ставицкий стал гражданином Израиля и сменил фамилию на Розенберг. Как заявлял бывший генпрокурор Юрий Луценко, для этого Ставицкий сфальсифицировал документы о своем происхождении.