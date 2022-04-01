Почти 5 миллионов долларов экс-министра Ставицкого отдали Минобороны

Офис генпрокурора взыскал в пользу Минобороны Украины 4,8 млн. долларов США, принадлежавших экс-министру энергетики и угольной промышленности времен президентства Виктора Януковича Эдуарду Ставицкому.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook, источники УП

Дословно Венедиктова: "Взыскали в пользу Министерства обороны Украины 4,8 млн. долларов США. Они принадлежали министру времен беглого президента.

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Изъятые в рамках производства о завладении государственной резиденцией "Межгорье", эти средства теперь помогут нашему государству защищаться от захватчика".

Детали: Венедиктова не назвала имени экс-министра. Однако, по информации УП, речь идет об Эдуарде Ставицком, занимавшем пост министра энергетики и угольной промышленности.

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