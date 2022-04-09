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Зеленский: Защитники Мариуполя сдерживают 10 тысяч оккупантов

Ирина БалачукСуббота, 9 апреля 2022, 15:11
Зеленский: Защитники Мариуполя сдерживают 10 тысяч оккупантов
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что защитникам Мариуполя противостоят 10 тысяч оккупантов, и если город удастся удержать, то захватчики не смогут пойти на восток Украины.

Источник: Зеленский на совместной с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером пресс-конференции 9 апреля

Прямая речь Зеленского: "Стоит Мариуполь. Сколько выстоит Мариуполь? Там наши военные. Мощные, крепкие. Одни из самых крепких, и вы это прекрасно знаете. Вокруг них сегодня 10 тысяч российских военных".

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Детали: Президент добавил, что для защитников Мариуполя это большое испытание, но, если удастся удержать Мариуполь, то эти десять тысяч россиян там останутся и не пойдут на восток, который Россия планирует захватить.

Зеленский отметил, что не берется прогнозировать развитие событий на Востоке Украины, где российский агрессор концентрирует войска для наступления, но подчеркнул, что верит в победу нашего государства.

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Темы: ДонбассМариупольвойна
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