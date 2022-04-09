Зеленский: Защитники Мариуполя сдерживают 10 тысяч оккупантов

Президент Владимир Зеленский заявил, что защитникам Мариуполя противостоят 10 тысяч оккупантов, и если город удастся удержать, то захватчики не смогут пойти на восток Украины.

Источник: Зеленский на совместной с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером пресс-конференции 9 апреля

Прямая речь Зеленского: "Стоит Мариуполь. Сколько выстоит Мариуполь? Там наши военные. Мощные, крепкие. Одни из самых крепких, и вы это прекрасно знаете. Вокруг них сегодня 10 тысяч российских военных".

Детали: Президент добавил, что для защитников Мариуполя это большое испытание, но, если удастся удержать Мариуполь, то эти десять тысяч россиян там останутся и не пойдут на восток, который Россия планирует захватить.

Зеленский отметил, что не берется прогнозировать развитие событий на Востоке Украины, где российский агрессор концентрирует войска для наступления, но подчеркнул, что верит в победу нашего государства.

Предыстория:

6 апреля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты продолжают стягивать технику и живую силу в область и через несколько дней попытаются наступать, но Вооруженные силы Украины готовы давать отпор.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что часть подразделений, которые Россия отводит из Киевской и Черниговской областей, передислоцированы на харьковское и донецкое направление.

Министерство обороны России заявило, что ее войска выполнили "основные задачи" на киевском и черниговском направлениях и перегруппировываются для захвата Донбасса полностью.

8 апреля Гайдай заявил, что Россия заканчивает стягивание своих войск на территорию Луганской области и заканчивает подготовку к большому сражению за украинский Донбасс.

Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что России не удастся победить на Донбассе, потому что Украина не отступит и не уступит суверенитет и территориальную целостность.