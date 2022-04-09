Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Защитники Мариуполя сдерживают 10 тысяч оккупантов

Ирина БалачукСуббота, 9 апреля 2022, 15:11
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что защитникам Мариуполя противостоят 10 тысяч оккупантов, и если город удастся удержать, то захватчики не смогут пойти на восток Украины.

Источник: Зеленский на совместной с федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером пресс-конференции 9 апреля

Прямая речь Зеленского: "Стоит Мариуполь. Сколько выстоит Мариуполь? Там наши военные. Мощные, крепкие. Одни из самых крепких, и вы это прекрасно знаете. Вокруг них сегодня 10 тысяч российских военных".

Детали: Президент добавил, что для защитников Мариуполя это большое испытание, но, если удастся удержать Мариуполь, то эти десять тысяч россиян там останутся и не пойдут на восток, который Россия планирует захватить.

Зеленский отметил, что не берется прогнозировать развитие событий на Востоке Украины, где российский агрессор концентрирует войска для наступления, но подчеркнул, что верит в победу нашего государства.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ДонбассМариупольвойна
Главное сегодня

ВСУ сбили российский самолет над Луганщиной – глава ОВА

Связь с защитниками Мариуполя поддерживаем, делаем возможное и невозможное – Залужный

В Херсоне российские оккупанты захватили завод - СМИ

фотоРоссияне разбили мемориал "Слава Украине" в Херсоне

видеоЗеленский попросил оружие у Южной Корее: Стоит вопрос о выживании

Россия готовит новые фейки об украинских военных – Ермак

Все новости...
Донбасс
Зеленский не делает прогнозов по битве за Донбасс: Будет сложная баталия, верим в победу
Россия сломает зубы о Донбасс – Ермак
Регионы: удары по Кировоградской и Полтавской областям, в направлении Изюма и Попасной у РФ без успеха
Последние новости
18:07
Сербия хочет купить истребители во Франции
17:53
Отток капитала из РФ с начала года вырос почти в четыре раза
17:35
Умер муж и двое сыновей: владелица уцелевшего кухонного шкафчика в Бородянке рассказала свою историю
17:23
Z как символ российской агрессии. Объясняют Роман Лейбов и Макс Брукс
17:21
обновленоВ еще двух областях РФ, граничащих с Украиной, объявили террористическую угрозу
17:15
Могут ли уволить с работы из-за выезда за границу без предупреждения – объяснение
17:13
Встреча Путина с канцлером Австрии прошла без переводчиков и помощников
17:12
ПриватБанк продолжает регламентные работы с Приват24
17:01
ВСУ сбили российский самолет над Луганщиной – глава ОВА
16:52
Лавров заявил, что переговоры с Украиной будут продолжаться, но без пауз в боевых действиях
Все новости...