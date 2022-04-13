Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг обстрелял станцию в центре Украины: изменили график для 17 поездов

Ольга ГлущенкоСреда, 13 апреля 2022, 07:53
фото: Телеграмм Камишина

Вражеские войска обстреляли ночью железнодорожную станцию в центральной части Украины, из-за этого был изменен график для 17 пассажирских поездов.

Источник: руководитель Укрзализныци Александр Камышин в Телеграмм

Прямая речь: "Сегодня ночью российские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине.

Из соображений безопасности мы изменили маршрут и график для 17 пассажирских поездов".

Детали: Камышин сообщил, что это привело к задержке поездов, самая длинная из которых составляла 7 часов, 23 мин.

"Никто из наших пассажиров и железнодорожников не пострадал в результате обстрела", – добавил руководитель УЗ.

Напомним: 8 апреля с оккупированных территорий Луганщины запустили кассетные снаряды из комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорска, где около 4 тысяч человек ждали эвакуации. В результате погибли 57 человек, 109 человек ранены.

ВИДЕО ДНЯ

В ночь на 11 апреля железнодорожная станция на востоке Украины подверглась обстрелам со стороны российской армии – это уже вторая после Краматорска.

Темы: Укрзализныцявойна
Главное сегодня

Сводка штаба: враг безуспешно пытается захватить Попасную и Рубежное

У России есть возможность нанести удар по Киеву – Пентагон

В первый день войны "советовали фактически сдаться тирании" – Зеленский

Теперь официально: российский крейсер "Москва" утонул

Байден заявил, что готов приехать в Украину

"Слуги" пополнились новым нардепом вместо министра агрополитики

Все новости...
Укрзализныця
График эвакуационных поездов на 13 апреля
Ночью еще одна железнодорожная станция на востоке попала под обстрел
В память об убитых в Краматорске запустили поезда с цветами на пустых местах
Последние новости
07:53
В Одесской области ВСУ сбили вражеский беспилотник – спикер оперштаба
07:28
Немцы должны экономить энергию, чтобы давить на Россию – вице-канцлер
06:41
Сводка штаба: враг безуспешно пытается захватить Попасную и Рубежное
06:05
В Херсонской области провели обмен пленными – ОК "Юг"
05:45
фотоВ Вене устроили молчаливую акцию против насилия россиян в Украине
04:48
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 15 апреля
04:18
03:36
Юг: ВСУ уничтожили 39 оккупантов и 4 единицы вражеской техники
03:10
На затонувшем крейсере "Москва" могли быть ядерные боеголовки – эксперт
02:52
США потратят $9,5 млн на содержание яхты российского олигарха
Все новости...