Враг обстрелял станцию в центре Украины: изменили график для 17 поездов

Вражеские войска обстреляли ночью железнодорожную станцию в центральной части Украины, из-за этого был изменен график для 17 пассажирских поездов.

Источник: руководитель Укрзализныци Александр Камышин в Телеграмм

Прямая речь: "Сегодня ночью российские войска обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине.

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Из соображений безопасности мы изменили маршрут и график для 17 пассажирских поездов".

Детали: Камышин сообщил, что это привело к задержке поездов, самая длинная из которых составляла 7 часов, 23 мин.

"Никто из наших пассажиров и железнодорожников не пострадал в результате обстрела", – добавил руководитель УЗ.

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Напомним: 8 апреля с оккупированных территорий Луганщины запустили кассетные снаряды из комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорска, где около 4 тысяч человек ждали эвакуации. В результате погибли 57 человек, 109 человек ранены.

В ночь на 11 апреля железнодорожная станция на востоке Украины подверглась обстрелам со стороны российской армии – это уже вторая после Краматорска.