Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог обстріляв станцію в центрі України: змінили графік для 17 потягів

Ольга Глущенко Середа, 13 квітня 2022, 07:53
фото: Телеграм Камишіна

Ворожі війська обстріляли вночі залізничну станцію в центральній частині України, через це було змінено графік для 17 пасажирських потягів.

Джерело: керівник Укрзалізниці Олександр Камишін у Телеграм

Пряма мова: "Сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні.

З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів".

Деталі: Камишін повідомив, що це призвело до затримки потягів, найдовша з яких становила 7 год, 23 хв.

"Ніхто із наших пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу", – додав керівник УЗ.

Нагадаємо: 8 квітня з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації. Внаслідок цього загинули 57 осіб, 109 осіб поранено.

ВІДЕО ДНЯ

У ніч на 11 квітня залізнична станція на сході України зазнала обстрілу з боку російської армії – це вже друга після Краматорська.

Теми: Укрзалізницявійна
Головне сьогодні

Росія має можливості завдати удар по Києву – Пентагон

У перший день війни "радили фактично здатися тиранії" – Зеленський

Тепер офіційно: російський крейсер "Москва" затонув

Байден заявив, що готовий приїхати до України

"Слуги" поповнилися новим нардепом замість міністра агрополітики

Навальний закликав лідерів Заходу оплатити рекламу в соцмережах росіянам про наслідки війни

Усі новини...
Укрзалізниця
Графік евакуаційних потягів на 13 квітня
Вночі ще одна залізнична станція на сході потрапила під обстріл 
У пам’ять про вбитих у Краматорську запустили поїзди з квітами на порожніх місцях
Останні новини
06:41
Зведення штабу: ворог безуспішно намагається захопити Попасну і Рубіжне
06:05
На Херсонщині провели обмін полоненими – ОК "Південь"
05:45
фотоУ Відні влаштували мовчазну акцію проти насильства росіян в Україні
04:48
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 15 квітня
04:18
Президент Польщі підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям
03:36
Південь: ЗСУ знищили 39 окупантів та 4 одиниці ворожої техніки
03:10
На затонулому крейсері "Москва" могли бути ядерні боєголовки – експерт
02:52
США витратять $9,5 млн на утримання яхти російського олігарха
02:12
Росія має можливості завдати удар по Києву – Пентагон
01:45
85% тіл загиблих у Бучі – з отворами від куль – мер
Усі новини...