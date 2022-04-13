Ворог обстріляв станцію в центрі України: змінили графік для 17 потягів

Ворожі війська обстріляли вночі залізничну станцію в центральній частині України, через це було змінено графік для 17 пасажирських потягів.

Джерело: керівник Укрзалізниці Олександр Камишін у Телеграм

Пряма мова: "Сьогодні вночі російські війська обстріляли залізничну станцію в центральній Україні.

З міркувань безпеки ми змінили маршрут та графік для 17 пасажирських поїздів".

Деталі: Камишін повідомив, що це призвело до затримки потягів, найдовша з яких становила 7 год, 23 хв.

"Ніхто із наших пасажирів та залізничників не постраждав в результаті обстрілу", – додав керівник УЗ.

Нагадаємо: 8 квітня з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації. Внаслідок цього загинули 57 осіб, 109 осіб поранено.

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У ніч на 11 квітня залізнична станція на сході України зазнала обстрілу з боку російської армії – це вже друга після Краматорська.