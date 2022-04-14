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Россия не может собрать солдат на Северном Кавказе – Генштаб ВСУ

Денис КарловскийЧетверг, 14 апреля 2022, 19:11
уничтоженный российский танк в дмитрвоке киевской области. фото иллюстративное: getty images

По данным украинской разведки, российскому военному командованию не удается выполнить планы по мобилизации военных на Северном Кавказе.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины 14 апреля

Дословно: "Командованию российской армии не удается выполнить планы по мобилизации человеческого ресурса в Северо-Кавказском регионе для участия в войне против Украины. Основной причиной является нежелание населения указанного региона участвовать в боевых действиях.

В связи со сложившейся критической ситуацией с комплектованием личным составом боевых подразделений, командование вооруженных сил РФ планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. По замыслу, мобилизация с целью ее сокрытия будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу".

Детали: Российские оккупанты пытаются завершить подготовку наступления в восточных областях Украины. В настоящее время идет наращивание авиационной группировки и системы управления войск.

Также украинская разведка располагает информацией о подготовке дополнительных подразделений из состава Северного флота РФ и 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которым выдают технику и боекомплект из складов и баз длительного хранения.

Генштаб сообщает, что в двух оккупационных подразделениях РФ, дислоцируемых в Крыму, потери личного состава составляют более половины – в 126-й отдельной бригаде береговой обороны (Перевальное) и 127-й отдельной разведывательной бригаде (Севастополь).

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В Харьковской области оккупанты осуществляют разведку на возможных направлениях наступления, пополняют запасы и налаживают медицинское обеспечение. Продолжается частичная блокировка Харькова и артиллерийские обстрелы жилых кварталов города.

Оккупационные войска РФ, которые вывели из Сумской области на территорию РФ в Курскую и Брянскую области, сейчас перевозят в направлении Белгородской и Воронежской областей.

По данным Генштаба ВСУ, в Белгороде россияне развернули подразделение подразделения информационно-психологических операций ВС РФ для попыток деморализации мирных жителей Харьковщины и военных ВСУ.

На Донбассе российские оккупантыы при поддержке авиации и артиллерии продолжают наступление на отдельных направлениях. Враг предпринимал попытки захвата Попасной, Рубежного, Северодонецка и Славянска. Также украинская разведка заметила подготовку наступления россиян вблизи Барвенкового в Харьковской области.

В Гомельской области Беларуси продолжаются перемещения подразделений 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

Что было раньше: По состоянию на 14 апреля, 50-е сутки полномасштабной войны России против Украины, оккупационные войска РФ потеряли более 19,9 тысяч солдат, 160 самолетов, 144 вертолета, более 750 танков, более 120 реактивных систем залпового огня и почти 2 тысячи боевых бронированных машин.

Темы: войнаРосcиябоевые действияХарьковская область
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