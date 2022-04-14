Навальный призвал лидеров Запада оплатить рекламу в соцсетях россиянам о последствиях войны
Российский оппозиционный политик и политзаключенный Кремля Алексей Навальный предложил лидерам Запада оплатить масштабную рекламную кампанию в соцсетях, нацеленную показать россиянам последствия войны и фото преступлений российских войск в Украине.
Источник: twitter-страница Навального
Прямая речь Навального: "Правда и доступ к информации наносят столь же сильный ущерб для безумного режима Путина, как и ракеты Javelin.
Факт заключается в том, что большинство граждан России имеют слишком искаженное представление о том, что происходит в Украине. Для них Путин ведет маленькую победоносную войну без серьезного кровопролития.
Да, можно сказать, что многие из тех, кто верит российской пропаганде, хочет и счастлив быть обманутым. Они не готовы даже сделать малейшее усилие над собой, чтобы услышать альтернативную точку зрения. Многие отвергают от себя неудобную правду.
Поэтому, выдающаяся возможность для всех, кто выступает против войны, заключается в том, что 85% взрослого населения России, несмотря на все блокировки, до сих пор ежедневно используют YouTube, Instagram, WhatsApp, Google и Facebook.
Нужна реклама. Очень много рекламы. Огромная по масштабам кампания против войны, нацеленная на всю страну, должна стать рекламной кампанией. 200 миллионов освещений в ленте, и тогда у каждого пользователя России дважды в день будет эта информация (о войне – ред.) в ленте.
Детали: Навальный обратился к президенту США Джо Байдену, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, лидерам Евросоюза, основателю Facebook Марку Цукербергу и СЕО Google Сундара Пичаи.
Он убежден, что оплата такой рекламной кампании будет значительно дешевле для правительств западных стран, чем расходы на вооружение для Украины в течение нескольких лет войны.
Предыстория:
- 15 марта Навальный во время одного из слушаний в суде выступил против российско-украинской войны и спрогнозировал распад России в результате общественно-политического кризиса, который наступит после завершения активных боевых действий.
- Ранее Навальный призвал россиян выходить на улицы на акции неповиновения и выступать против войны. По его словам, путинский режим будет вынужден концентрировать внутренние войска для подавления протестов внутри страны, а значит, в Украине будет меньше военных в составе оккупационных войск РФ.
- 4 марта в России приняли закон о введении уголовной ответственности за "фейки о российской армии". 21 марта российский суд запретил деятельность компании Meta, владеющей соцсетями Facebook и Instagram. Обе соцсети в первой половине марта российские власти заблокировали.
- Все крупные оппозиционные медиа в России заблокированы, в частности, телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы", Новая газета, Meduza. Так же заблокированы и международные СМИ, такие как BBC, Deutsche Welle, Радио Свобода и т.д.
- В телефонных разговорах российских оккупантов с близкими в России, перехватываемых Службой безопасности, рядовые россияне советуют оккупантам убивать украинцев, насиловать женщин и грабить их дома.