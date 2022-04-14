Навальный призвал лидеров Запада оплатить рекламу в соцсетях россиянам о последствиях войны

Российский оппозиционный политик и политзаключенный Кремля Алексей Навальный предложил лидерам Запада оплатить масштабную рекламную кампанию в соцсетях, нацеленную показать россиянам последствия войны и фото преступлений российских войск в Украине.

Источник: twitter-страница Навального

Прямая речь Навального: "Правда и доступ к информации наносят столь же сильный ущерб для безумного режима Путина, как и ракеты Javelin.

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Факт заключается в том, что большинство граждан России имеют слишком искаженное представление о том, что происходит в Украине. Для них Путин ведет маленькую победоносную войну без серьезного кровопролития.

Да, можно сказать, что многие из тех, кто верит российской пропаганде, хочет и счастлив быть обманутым. Они не готовы даже сделать малейшее усилие над собой, чтобы услышать альтернативную точку зрения. Многие отвергают от себя неудобную правду.

Поэтому, выдающаяся возможность для всех, кто выступает против войны, заключается в том, что 85% взрослого населения России, несмотря на все блокировки, до сих пор ежедневно используют YouTube, Instagram, WhatsApp, Google и Facebook.

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Нужна реклама. Очень много рекламы. Огромная по масштабам кампания против войны, нацеленная на всю страну, должна стать рекламной кампанией. 200 миллионов освещений в ленте, и тогда у каждого пользователя России дважды в день будет эта информация (о войне – ред.) в ленте.

Детали: Навальный обратился к президенту США Джо Байдену, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, лидерам Евросоюза, основателю Facebook Марку Цукербергу и СЕО Google Сундара Пичаи.

Он убежден, что оплата такой рекламной кампании будет значительно дешевле для правительств западных стран, чем расходы на вооружение для Украины в течение нескольких лет войны.

Предыстория: