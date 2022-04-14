Навальний закликав лідерів Заходу оплатити рекламу в соцмережах росіянам про наслідки війни

Російський опозиційний політик та політв'язень Кремля Олексій Навальний запропонував лідерам Заходу сплатити масштабну рекламну кампанію в соцмережах, націлену показати росіянам наслідки війни та фото злочинів російських військ в Україні.

Джерело: twitter-сторінка Навального

Пряма мова Навального: "Правда і доступ до інформації завдають настільки ж сильну шкоду для божевільного режиму Путіна, як і ракети Javelin.

Факт полягає в тому, що більшість громадян Росії мають занадто викривлене уявлення про те, що відбувається в Україні. Для них Путін веде маленьку переможну війну без значного кровопролиття.

Так, можна сказати, що чимало з тих, хто вірить російській пропаганді, хоче і щасливий бути обманутим. Вони не ладні навіть зробити щонайменше зусилля над собою, аби вислухати іншу точку зору. Багато відкидають від себе незручну правду.

Тому, видатна можливість для всіх тих, хто виступає проти війни, полягає в тому, що 85% дорослого населення Росії, попри всі блокування, досі щодя використовують YouTube, Instagram, WhatsApp, Google i Facebook.

Потрібна реклама. Дуже багато реклами. Величезна за масштабами кампанія проти війни, що буде націлена на всю країну, має бути кампанією реклами. 200 мільйонів висвітлень у стрічці, і тоді в кожного користувача Росії двічі на день буде ця інформація (про війну – ред.)".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Навальний звернувся до президента США Джо Байдена, прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, лідерів Євросоюзу, засновника Facebook Марка Цукерберґа та СЕО Google Сундара Пічаї.

Він переконаний, що оплата такої рекламної кампанії буде значно дешевшою для урядів Заходу, ніж витрати на озброєння для України впродовж кількох років війни.

Передісторія: