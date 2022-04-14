Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ужасы в Буче, Бородянке и Мариуполе закрывают шансы на переговоры с Россией – Зеленский

Денис КарловскийЧетверг, 14 апреля 2022, 22:01
владимир зеленский. фото: пресс-служба опу

Президент Владимир Зеленский убежден, что шансов для ведения мирных переговоров с Россией после ужасающих преступлений российских оккупантов в Мариуполе и населенных пунктах Киевской области становится все меньше.

Источник: интервью Зеленского для BBC

Прямая речь Зеленского: "Диалог - это один из вариантов. Все войны так заканчивались, или, по крайней мере, большинство из них. Это должно быть, все равно. Мы должны говорить о конкретных вещах, о прагматических вещах, хоть никто и не хочет, потому что много эмоций, никто не хочет просто общаться. Это мне не подарок, это не уикенд, это одна из возможностей.

Я буду пользоваться всеми возможностями, которые у меня будут, которые мне предоставит эта ситуация. И я не закрываю такую возможность (диалога – ред.). Но Буча - это закрытие возможности диалога. Буча, Бородянка, Мариуполь - закрывают возможности диалога.

Проблема не во мне. Тут речь идет о России. У них не так много шансов будет говорить с нами".

Детали: Зеленский сказал, что почувствовал всю возможную палитру человеческих эмоций, когда своими глазами посетил места совершения военных преступлений российскими оккупантами в Буче. Он добавил, что в конце того дня ничего не чувствовал, кроме ненависти к российским солдатам.

Президент в интервью назвал все российское политическое и военное руководство, от верхушки с Путиным до рядового состава, военными преступниками.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский объяснил, что в Мариуполе российские оккупанты убили и пытали десятки тысяч человек. Кроме того, еще больше людей силой вывезли вглубь России и принудительно лишили украинского гражданства.

Предыстория:

  • Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил 13 апреля, что у следователей суда есть все основания полагать, что в Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности, наказуемые на высшем уровне международным сообществом.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что переговоры с Россией нужно вести по крайней мере ради того, чтобы не повторились ужасы в Буче и Краматорске.
  • Власти Турции надеются провести личную встречу Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным, однако в Кремле хотят сначала согласовать письменный документ.
  • 9 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский может встретиться с Путиным после победы украинских войск в крупных битвах, ожидаемых в восточных областях Украины. Президент Зеленский повторил это мнение, отметив, что потеря Мариуполя и поражение в Донбассе ослабят переговорные позиции Украины, поэтому власти настроены решительно бороться на поле боя перед достижением любых договоренностей.

Темы: БучапереговорыЗеленскийвойна
Главное сегодня

обновленоКировоградская область: россияне ударили ракетами по аэродрому в Александрии

Сводка Генштаба: Россияне собрали более 20 БТГ возле Изюма

Зеленский озвучил, сколько погибло украинских военных

фотоПодлость оккупантов: Жители Киевской области травмируются от растяжек в домах и мин на дорогах

КАРТАЭксперты нашли место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"

Венедиктова: Гражданство Медведчука не является препятствием для его обмена

Все новости...
Буча
Спикеры Сенатов Польши и Чехии посетили освобожденные Бучу, Ирпень и Бородянку
Главный прокурор суда в Гааге: Буду пытаться установить контакт с Россией
Буче дали воду, вскоре обещают свет и газ
Последние новости
11:01
фотоВооруженные силы сбили 4 крылатые ракеты, летевшие на Львовщину
10:50
В Дании перед референдумом нет определенности по поводу изменения оборонной политики
10:40
фотоРоссияне разбомбили птицефабрику в Днепропетровской области
10:14
Немецкий министр: Поставка тяжелого оружия Украине не сделает Германию стороной войны
10:08
Оккупанты хотят закрыть Мариуполь: готовят фильтрацию всех мужчин и мобилизацию
10:01
Тарифы на электричество для населения не будут меняться как минимум полгода — Зеленский
09:44
На субботу согласовали 9 гумкоридоров. Автобусы из Мариуполя не поедут из-за непогоды
09:31
Уже 200 украинских детей погибли от рук оккупантов
09:30
Британские инструкторы возобновили обучение украинских военных в Украине – Times
09:25
Киркоров поддержал Марченко и призвал спасти своего "старшего друга" Медведчука
Все новости...