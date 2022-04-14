Ужасы в Буче, Бородянке и Мариуполе закрывают шансы на переговоры с Россией – Зеленский
Президент Владимир Зеленский убежден, что шансов для ведения мирных переговоров с Россией после ужасающих преступлений российских оккупантов в Мариуполе и населенных пунктах Киевской области становится все меньше.
Источник: интервью Зеленского для BBC
Прямая речь Зеленского: "Диалог - это один из вариантов. Все войны так заканчивались, или, по крайней мере, большинство из них. Это должно быть, все равно. Мы должны говорить о конкретных вещах, о прагматических вещах, хоть никто и не хочет, потому что много эмоций, никто не хочет просто общаться. Это мне не подарок, это не уикенд, это одна из возможностей.
Я буду пользоваться всеми возможностями, которые у меня будут, которые мне предоставит эта ситуация. И я не закрываю такую возможность (диалога – ред.). Но Буча - это закрытие возможности диалога. Буча, Бородянка, Мариуполь - закрывают возможности диалога.
Проблема не во мне. Тут речь идет о России. У них не так много шансов будет говорить с нами".
Детали: Зеленский сказал, что почувствовал всю возможную палитру человеческих эмоций, когда своими глазами посетил места совершения военных преступлений российскими оккупантами в Буче. Он добавил, что в конце того дня ничего не чувствовал, кроме ненависти к российским солдатам.
Президент в интервью назвал все российское политическое и военное руководство, от верхушки с Путиным до рядового состава, военными преступниками.
Зеленский объяснил, что в Мариуполе российские оккупанты убили и пытали десятки тысяч человек. Кроме того, еще больше людей силой вывезли вглубь России и принудительно лишили украинского гражданства.
Предыстория:
- Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил 13 апреля, что у следователей суда есть все основания полагать, что в Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности, наказуемые на высшем уровне международным сообществом.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что переговоры с Россией нужно вести по крайней мере ради того, чтобы не повторились ужасы в Буче и Краматорске.
- Власти Турции надеются провести личную встречу Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным, однако в Кремле хотят сначала согласовать письменный документ.
- 9 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский может встретиться с Путиным после победы украинских войск в крупных битвах, ожидаемых в восточных областях Украины. Президент Зеленский повторил это мнение, отметив, что потеря Мариуполя и поражение в Донбассе ослабят переговорные позиции Украины, поэтому власти настроены решительно бороться на поле боя перед достижением любых договоренностей.