85% тел погибших в Буче – с отверстиями от пуль – мэр

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что практически у 85% тел всех погибших жителей есть отверстия от пуль.

Источник: Федорук в эфире национального телемарафона #UA вместе, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Практически 85% всех тел, которые мы поднимаем с братских могил или индивидуальных захоронений на огородах, парках, скверах, дворах, – с отверстиями от пули. То есть осознанное умышленное убийство произошло в Буче".

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Детали: В то же время Федорук проинформировал, что в пятницу, вероятно, завершатся работы по изъятию тел погибших горожан на территории Церкви святого апостола Андрея Первозванного, где образовалась вторая братская могила.

"Будем завершать эту работу: поднимем тела и отправим в морги, чтобы проводить уже соответствующие процедуры, а родственники могли получить тела погибших и похоронить их так, как это должно быть", - добавил Федорук.

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