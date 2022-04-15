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85% тел погибших в Буче – с отверстиями от пуль – мэр

Ольга ГлущенкоПятница, 15 апреля 2022, 01:45
фото: Дмитрий Ларин, УП

Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что практически у 85% тел всех погибших жителей есть отверстия от пуль.

Источник: Федорук в эфире национального телемарафона #UA вместе, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Практически 85% всех тел, которые мы поднимаем с братских могил или индивидуальных захоронений на огородах, парках, скверах, дворах, – с отверстиями от пули. То есть осознанное умышленное убийство произошло в Буче".

Детали: В то же время Федорук проинформировал, что в пятницу, вероятно, завершатся работы по изъятию тел погибших горожан на территории Церкви святого апостола Андрея Первозванного, где образовалась вторая братская могила.

"Будем завершать эту работу: поднимем тела и отправим в морги, чтобы проводить уже соответствующие процедуры, а родственники могли получить тела погибших и похоронить их так, как это должно быть", - добавил Федорук.

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Предыстория:

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  • 1 апреля стало известно об освобождении Бучи от российских оккупантов. 
  • 2 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах были похоронены порядка 300 горожан, на улицах лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. 
  • Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады России, которые совершали преступления против украинцев в Буче под Киевом. 
  • А Федеральная разведывательная служба Германии (BND) перехватила переговоры по радиосвязи российских военных, в которых оккупанты обсуждают массовые убийства мирных жителей в Буче.
  • 8 апреля в Буче началась эксгумация тел, похороненных в братской могиле, – эти люди погибли от рук российских оккупантов.

Темы: БучавойнагеноцидКиевская область
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