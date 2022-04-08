Ответы на официальную анкету по вступлению в ЕС заполним через неделю – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что украинское правительство ответит на официальную анкету для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС в течение недели.
Источник: вечернее обращение Зеленского 8 апреля
Прямая речь Зеленского: "Говорили и о времени, которое нужно для полноправного вступления Украины в Евросоюз.
Сегодня мы получили вопросник. Наконец-то.
Вопросник, ответы на который будут основой для заключения Еврокомиссии о готовности Украины для членства в ЕС.
Ответы наше правительство подготовит качественно и очень быстро. Я думаю, в течение недели.
Далее – вывод Еврокомиссии, который будет подготовлен в течение ближайших нескольких месяцев. А дальше решения государств-членов Союза и переговоры о вступлении.
Я убежден в нашем успехе на этом пути! Я убежден, что мы наконец-то вплотную приблизились к реализации нашей давней цели. Украина будет среди равных в нашем общем европейском доме! Украина станет членом Европейского Союза!
Мирным, суверенным и восстановленным государством. И мы это обеспечим – никаких сомнений нет".
Детали: Зеленский добавил, что у Украины есть немало друзей, готовых помогать ей и ускорять окончание войны.
Предыстория:
- В Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально вручила Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом на пути получения статуса кандидата в ЕС. Также она сказала, что, по ее мнению, Украина победит в войне, а ЕС готов приютить и помочь украинским гражданам.
- Кроме того, Евросоюз выделит полмиллиарда евро для Украины на приобретение вооружения.
- 8 апреля ЕС ввел новый пакет санкций против 217 человек и 18 компаний: в числе дочери Путина, олигархи Олег Дерипаска и Борис Ротенберг, которых считают приближенными к Кремлю.