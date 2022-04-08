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Ответы на официальную анкету по вступлению в ЕС заполним через неделю – Зеленский

Денис КарловскийПятница, 8 апреля 2022, 23:26
Ответы на официальную анкету по вступлению в ЕС заполним через неделю – Зеленский
глава еврокомиссии урсула фон дер ляйен встречается с зеленским на банковой в киеве 8 апреля. скриншот видео опу

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что украинское правительство ответит на официальную анкету для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС в течение недели.

Источник: вечернее обращение Зеленского 8 апреля

Прямая речь Зеленского: "Говорили и о времени, которое нужно для полноправного вступления Украины в Евросоюз.

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Сегодня мы получили вопросник. Наконец-то.

Вопросник, ответы на который будут основой для заключения Еврокомиссии о готовности Украины для членства в ЕС.

Ответы наше правительство подготовит качественно и очень быстро. Я думаю, в течение недели.

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Далее – вывод Еврокомиссии, который будет подготовлен в течение ближайших нескольких месяцев. А дальше решения государств-членов Союза и переговоры о вступлении.

Я убежден в нашем успехе на этом пути! Я убежден, что мы наконец-то вплотную приблизились к реализации нашей давней цели. Украина будет среди равных в нашем общем европейском доме! Украина станет членом Европейского Союза!

Мирным, суверенным и восстановленным государством. И мы это обеспечим – никаких сомнений нет".

Детали: Зеленский добавил, что у Украины есть немало друзей, готовых помогать ей и ускорять окончание войны.

Предыстория:

  • В Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально вручила Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом на пути получения статуса кандидата в ЕС. Также она сказала, что, по ее мнению, Украина победит в войне, а ЕС готов приютить и помочь украинским гражданам.
  • Кроме того, Евросоюз выделит полмиллиарда евро для Украины на приобретение вооружения.
  • 8 апреля ЕС ввел новый пакет санкций против 217 человек и 18 компаний: в числе дочери Путина, олигархи Олег Дерипаска и Борис Ротенберг, которых считают приближенными к Кремлю.

Темы: евроинтеграцияЕСКабинет министровЗеленский
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