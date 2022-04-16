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Джонсону и членам его правительства запретили ездить в Россию

Ирина БалачукСуббота, 16 апреля 2022, 13:01
Борис Джонсон. Фото Getty Images

Россия закрыла въезд на свою территорию для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и нескольких членов его правительства.

Источник: сайт МИД РФ

Дословно МИД РФ: "Данный шаг предпринят в качестве ответной реакции на развязывание Лондоном разнузданной информационно-политической кампании, направленной на международную изоляцию России, создание условий для сдерживания нашей страны и удушения отечественной экономики".

Детали: В список тех, кому запрещен въезд в Россию, попали премьер-министр Борис Джонсон, министр юстиции Доминик Рааб, министр иностранных дел Элизабет Трасс, министр обороны Бен Уоллес, министр транспорта Грант Шаппс, министр внутренних дел Прити Пател, министр финансов Риши Сунак.

А также министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис, заместитель министра обороны Джеймс Хиппи, первый министр Шотландии Никола Стерджен, генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман и депутат парламента от консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

В МИД РФ заявили, что руководство Великобритании якобы "намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая киевский режим летальными вооружениями и координируя аналогичные усилия со стороны НАТО".

Также российское ведомство задело то, что Лондон "усиленно подталкивает не только своих западных союзников, но и другие страны к введению широкомасштабных антироссийских санкций".

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В МИД РФ заявили, что "ближайшее время последует расширение списка" британских политиков, которым запретят въезд в Россию.

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Темы: РосcияВеликобританиявойнаУкраина
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