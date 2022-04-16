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В Бородянке установили временные дома для спасателей

Ирина БалачукСуббота, 16 апреля 2022, 15:02
Фото из Telegram Ермака

В Бородянке в Киевской области установили первые модульные дома для проживания сотрудников ГСЧС и волонтеров, которые разбирают завалы после изгнания из города российских оккупантов.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Раньше 18 таких конструкций были предоставлены Закарпатской ОВА бывшим губернатором штата Нью-Йорк Джорджем Патаки во время его визита, но по просьбе ОП 15 домов оказались в Киевской области, пострадавшей в результате российской агрессии".

Детали: Также в Бородянке установили точку питания. 

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Предыстория:

  • 2 апреля Киевская область была освобождена от российских войск. 
  • 5 апреля глава Гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба показал кадры сразу после прибытия местных властей и спасателей в освобожденную Бородянку.
  • Министр внутренних дел Денис Монастырский, после посещения Бородянки заявил, что это самый разрушенный город Киевской области. По его словам, жители рассказывали, как российская авиация пролетала над городом и с низкой высоты запускала ракеты.
  • Министерство обороны показало видео из дрона, пролетевшего над городом: большое количество разрушены до основания, а на других видны следы пожаров и обстрелов артиллерии.

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Темы: Киевская областьвойнаАндрей Ермак
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