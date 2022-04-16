В Бородянке установили временные дома для спасателей

В Бородянке в Киевской области установили первые модульные дома для проживания сотрудников ГСЧС и волонтеров, которые разбирают завалы после изгнания из города российских оккупантов.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Раньше 18 таких конструкций были предоставлены Закарпатской ОВА бывшим губернатором штата Нью-Йорк Джорджем Патаки во время его визита, но по просьбе ОП 15 домов оказались в Киевской области, пострадавшей в результате российской агрессии".

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Детали: Также в Бородянке установили точку питания.

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