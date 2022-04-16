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У Бородянці встановили тимчасові будинки для рятувальників

Ірина БалачукСубота, 16 квітня 2022, 15:02
Фото з Telegram Єрмака

У Бородянці на Київщині встановили перші модульні будинки для проживання співробітників ДСНС та волонтерів, які розбирають завали після вигнання з міста російських окупантів.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Раніше 18 таких конструкцій були надані Закарпатській ОВА колишнім губернатором штату Нью-Йорк Джорджем Патакі під час його візиту, але на прохання ОП 15 будинків опинилися на Київщині, яка постраждала внаслідок російської агресії".

Деталі: Також у Бородянці встановили точку для харчування.

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Передісторія:

  • 2 квітня Київську область звільнили від російських військ.
  • 5 квітня глава Гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба показав кадри відразу після прибуття місцевої влади та рятувальників до звільненої Бородянки.
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який відвідав Бородянку, заявив, що це найбільш зруйноване місто Київщини. За його словами, мешканці розповідали, як російська авіація пролітала над містом і з низької висоти запускала ракети.
  • Міністерство оборони показало відео з дрона, що пролетів над містом: велика кількість зруйновані вщент, а на інших видно сліди пожеж та обстрілів артилерії.

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Теми: Київська областьвійнаАндрій Єрмак
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