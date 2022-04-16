У Бородянці встановили тимчасові будинки для рятувальників

У Бородянці на Київщині встановили перші модульні будинки для проживання співробітників ДСНС та волонтерів, які розбирають завали після вигнання з міста російських окупантів.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Раніше 18 таких конструкцій були надані Закарпатській ОВА колишнім губернатором штату Нью-Йорк Джорджем Патакі під час його візиту, але на прохання ОП 15 будинків опинилися на Київщині, яка постраждала внаслідок російської агресії".

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Деталі: Також у Бородянці встановили точку для харчування.

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