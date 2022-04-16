У Бородянці встановили тимчасові будинки для рятувальників

У Бородянці на Київщині встановили перші модульні будинки для проживання співробітників ДСНС та волонтерів, які розбирають завали після вигнання з міста російських окупантів.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Раніше 18 таких конструкцій були надані Закарпатській ОВА колишнім губернатором штату Нью-Йорк Джорджем Патакі під час його візиту, але на прохання ОП 15 будинків опинилися на Київщині, яка постраждала внаслідок російської агресії".

Деталі: Також у Бородянці встановили точку для харчування.

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Передісторія:

2 квітня Київську область звільнили від російських військ.

5 квітня глава Гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба показав кадри відразу після прибуття місцевої влади та рятувальників до звільненої Бородянки.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який відвідав Бородянку, заявив, що це найбільш зруйноване місто Київщини. За його словами, мешканці розповідали, як російська авіація пролітала над містом і з низької висоти запускала ракети.

Міністерство оборони показало відео з дрона, що пролетів над містом: велика кількість зруйновані вщент, а на інших видно сліди пожеж та обстрілів артилерії.