У Бородянці встановили тимчасові будинки для рятувальників
Субота, 16 квітня 2022, 15:02
У Бородянці на Київщині встановили перші модульні будинки для проживання співробітників ДСНС та волонтерів, які розбирають завали після вигнання з міста російських окупантів.
Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram
Пряма мова Єрмака: "Раніше 18 таких конструкцій були надані Закарпатській ОВА колишнім губернатором штату Нью-Йорк Джорджем Патакі під час його візиту, але на прохання ОП 15 будинків опинилися на Київщині, яка постраждала внаслідок російської агресії".
Деталі: Також у Бородянці встановили точку для харчування.
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Передісторія:
- 2 квітня Київську область звільнили від російських військ.
- 5 квітня глава Гуманітарного штабу Київщини Олексій Кулеба показав кадри відразу після прибуття місцевої влади та рятувальників до звільненої Бородянки.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який відвідав Бородянку, заявив, що це найбільш зруйноване місто Київщини. За його словами, мешканці розповідали, як російська авіація пролітала над містом і з низької висоти запускала ракети.
- Міністерство оборони показало відео з дрона, що пролетів над містом: велика кількість зруйновані вщент, а на інших видно сліди пожеж та обстрілів артилерії.
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