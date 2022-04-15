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Эксперты нашли место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"

Денис КарловскийПятница, 15 апреля 2022, 22:42
Эксперты нашли место, где украинские ракеты попали в крейсер Москва
крейсер "москва" на спутниковых снимках. фото: naval news

Эксперты проанализировали снимки со спутников, показывающих расположение кораблей сквозь облачность в атмосфере, и определили точные координаты месторасположения крейсера "Москва" в момент попадания в него украинских ракет "Нептун".

Источник: Naval News

Детали: Эксперты проанализировали ряд спутников с инфракрасным фильтром и увидели, что взрыв на корабле произошел в 6:52 (по киевскому времени) 13 апреля.

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В этот момент корабль находился восточнее острова Змеиный – 80 морских миль от Одессы и 50 морских миль от украинского побережья. Точные координаты в момент удара украинских ракет по российскому крейсеру 45°10’43.39″N, 30°55’30.54″E

Эксперты отмечают, что в этот момент неподалеку от "Москвы" находилось еще несколько российских боевых кораблей.

Местонахождение корабля совпадает со спутниковыми снимками корабля 12 апреля.

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Эксперты подчеркнули, что это подтверждает версию украинских властей, потому что корабль находился на таком расстоянии, которое попадает в радиус действия украинских ракет.

Месторасположение крейсера
Месторасположение крейсера "Москва" в момент попадания в него украинских "Нептунов" в 18:52
карта: google maps

Предыстория:

  • Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был поражен ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ. После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя.
  • Утром 14 апреля в российском минобороны признали, что на палубе флагмана ЧФ РФ произошел пожар, но сбросили все на случайную детонацию боеприпасов. Об инциденте командование доложило лично российскому президенту Владимиру Путину.
  • Украинское военное командование сообщило днем ​​14 апреля, что в результате попадания украинских ракет крейсер "Москва" начал тонуть.
  • Вечером 14 апреля российское минобороны признало, что корабль затонул, но в заявлении продолжили настаивать на версии со "случайной детонацией" боеприпасов.
  • 15 апреля американская разведка подтвердила версию украинских властей, что крейсер "Москва" поразили две ракеты береговой охраны.

Темы: ЧФ РоссиифлотЧерное море
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