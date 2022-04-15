Эксперты нашли место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"

Эксперты проанализировали снимки со спутников, показывающих расположение кораблей сквозь облачность в атмосфере, и определили точные координаты месторасположения крейсера "Москва" в момент попадания в него украинских ракет "Нептун".

Источник: Naval News

Детали: Эксперты проанализировали ряд спутников с инфракрасным фильтром и увидели, что взрыв на корабле произошел в 6:52 (по киевскому времени) 13 апреля.

В этот момент корабль находился восточнее острова Змеиный – 80 морских миль от Одессы и 50 морских миль от украинского побережья. Точные координаты в момент удара украинских ракет по российскому крейсеру 45°10’43.39″N, 30°55’30.54″E

Эксперты отмечают, что в этот момент неподалеку от "Москвы" находилось еще несколько российских боевых кораблей.

Местонахождение корабля совпадает со спутниковыми снимками корабля 12 апреля.

Эксперты подчеркнули, что это подтверждает версию украинских властей, потому что корабль находился на таком расстоянии, которое попадает в радиус действия украинских ракет.

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Месторасположение крейсера "Москва" в момент попадания в него украинских "Нептунов" в 18:52 карта: google maps

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