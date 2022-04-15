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Эксперты нашли место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"

Денис КарловскийПятница, 15 апреля 2022, 22:42
крейсер "москва" на спутниковых снимках. фото: naval news

Эксперты проанализировали снимки со спутников, показывающих расположение кораблей сквозь облачность в атмосфере, и определили точные координаты месторасположения крейсера "Москва" в момент попадания в него украинских ракет "Нептун".

Источник: Naval News

Детали: Эксперты проанализировали ряд спутников с инфракрасным фильтром и увидели, что взрыв на корабле произошел в 6:52 (по киевскому времени) 13 апреля.

В этот момент корабль находился восточнее острова Змеиный – 80 морских миль от Одессы и 50 морских миль от украинского побережья. Точные координаты в момент удара украинских ракет по российскому крейсеру 45°10’43.39″N, 30°55’30.54″E

Эксперты отмечают, что в этот момент неподалеку от "Москвы" находилось еще несколько российских боевых кораблей.

Местонахождение корабля совпадает со спутниковыми снимками корабля 12 апреля.

Эксперты подчеркнули, что это подтверждает версию украинских властей, потому что корабль находился на таком расстоянии, которое попадает в радиус действия украинских ракет.

ВИДЕО ДНЯ
Месторасположение крейсера
Месторасположение крейсера "Москва" в момент попадания в него украинских "Нептунов" в 18:52
карта: google maps

Предыстория:

  • Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был поражен ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ. После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами был выведен из строя.
  • Утром 14 апреля в российском минобороны признали, что на палубе флагмана ЧФ РФ произошел пожар, но сбросили все на случайную детонацию боеприпасов. Об инциденте командование доложило лично российскому президенту Владимиру Путину.
  • Украинское военное командование сообщило днем ​​14 апреля, что в результате попадания украинских ракет крейсер "Москва" начал тонуть.
  • Вечером 14 апреля российское минобороны признало, что корабль затонул, но в заявлении продолжили настаивать на версии со "случайной детонацией" боеприпасов.
  • 15 апреля американская разведка подтвердила версию украинских властей, что крейсер "Москва" поразили две ракеты береговой охраны.

Темы: ЧФ РоссиифлотЧерное море
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