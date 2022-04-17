Враг готовит десантную морскую операцию в Мариуполе – сводка штаба

Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что предположительно захватчики готовятся к проведению десантной морской операции в Мариуполе.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Находящиеся на украинской территории подразделения вооруженных сил Российской Федерации имеют значительные проблемы с обеспечением. В то же время смогли накопить значительные запасы боеприпасов.

В подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество поставляемого топлива и питание".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы на территориях Брестской и Гомельской областей.

На Северском направлении сохраняется вероятность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях.

На Слобожанском направлении изменений в составе и положении сил противника не отмечается. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова и обстрелы его жилых районов.

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На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта.

Ведется подготовка подразделений 810 и 155 отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация сейчас уточняется.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на удержании занимаемых позиций.

По имеющейся информации, в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике с участием представителей федеральной службы безопасности РФ была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР. Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий.

На временно занятых оккупантами территориях продолжается мародерство и насильственные действия со стороны российских военнослужащих по отношению к гражданскому населению. Эти действия поощряются их военным командованием.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты десять атак врага, уничтожены 15 танков, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники, а также три артиллерийских системы противника.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено 13 воздушных целей: один самолет, один вертолет, пять БПЛА и шесть крылатых ракет.