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Медведчук просит Путина и Зеленского обменять его на защитников и жителей Мариуполя

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 13:04
Медведчук просит Путина и Зеленского обменять его на защитников и жителей Мариуполя

Задержанный Службой безопасности нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к своему куму президенту РФ Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Источник: СБУ

Детали: Соответствующее обращение спецслужба обнародовала 18 апреля.

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Прямая речь: "Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратится к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности выхода через гуманитарные коридоры".

Напомним: Агрессия России вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев на территорию РФ и сознательно разрушают город.

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При этом в заблокированном Мариуполе остаются, по разным оценкам, около 120 тысяч мирных жителей, а город продолжают защищать украинские Силы обороны, в частности, бойцы полка "Азов", 36-й бригады морской пехоты, пограничники.

Почему это важно: Россия устами своих пропагандистов и находящейся в Москве жены кума Путина Оксаны Марченко раскручивает тему обмена Медведчука на граждан Великобритании, попавших в плен к российским оккупантам.

Что предшествовало: СБУ задержала Медведчука 12 апреля. Впоследствии глава СБУ Иван Баканов рассказал детали спецоперации по задержанию беглого нардепа. Он сообщил, что ФСБ РФ пыталась вывезти его сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. СБУ задержала Медведчука по дороге – на выезде из Киевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую ​​возможность.

Медведчук подозревается в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов (нефти и газа) в оккупированном Крыму и содействии деятельности террористической организации через схемы покупки угля в ОРДЛО.

Темы: МедведчукСБУвойна
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