Украина готова обменять Медведчука на мариупольцев и защитников – Подоляк

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Украина готова обменять Виктора Медведчука на освобождение всех защитников и жителей Мариуполя, но сомневается, что на это пойдет Россия.

Источник: Подоляк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Это действительно единственное предложение, которое могло сложиться у него (Медведчука – ред.) в голове и на которое может согласиться Украина. Мы готовы, я так считаю, как государство всех людей забрать из Мариуполя, чтобы они там не гибли.

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Но мне кажется, что РФ не пойдет на это. Потому что для них Мариуполь стал символом несокрушимости Украины. А россияне сегодня вообще психически повернуты на странных символах. И для них разрушить символ несокрушимости страны – это очень важный момент".

Детали: В то же время Подоляк надеется, "что кто-то, может, подскажет политическому руководству РФ, что это было бы неплохо с точки зрения гуманистического подхода".

"Но я себя ловлю на мысли – какой гуманистический подход, когда мы говорим об РФ?", - добавил советник главы ОП.

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Что предшествовало: Задержанный Службой безопасности нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук в понедельник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к своему куму президенту РФ Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

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