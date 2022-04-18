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Украина готова обменять Медведчука на мариупольцев и защитников – Подоляк

Катерина ТищенкоПонедельник, 18 апреля 2022, 20:49
Пойманный Виктор Медведчук, фото с Facebook Владимира Зеленского

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Украина готова обменять Виктора Медведчука на освобождение всех защитников и жителей Мариуполя, но сомневается, что на это пойдет Россия.

Источник: Подоляк в эфире телемарафона

Прямая речь: "Это действительно единственное предложение, которое могло сложиться у него (Медведчука – ред.) в голове и на которое может согласиться Украина. Мы готовы, я так считаю, как государство всех людей забрать из Мариуполя, чтобы они там не гибли.

Но мне кажется, что РФ не пойдет на это. Потому что для них Мариуполь стал символом несокрушимости Украины. А россияне сегодня вообще психически повернуты на странных символах. И для них разрушить символ несокрушимости страны – это очень важный момент".

Детали: В то же время Подоляк надеется, "что кто-то, может, подскажет политическому руководству РФ, что это было бы неплохо с точки зрения гуманистического подхода".

"Но я себя ловлю на мысли – какой гуманистический подход, когда мы говорим об РФ?", - добавил советник главы ОП.

Что предшествовало: Задержанный Службой безопасности нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук в понедельник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к своему куму президенту РФ Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

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Предыстория:

  • СБУ задержала Медведчука 12 апреля.
  • Впоследствии глава СБУ Иван Баканов рассказал детали спецоперации по задержанию беглого нардепа. Он сообщил, что ФСБ РФ пыталась вывезти его сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. СБУ задержала Медведчука по дороге – на выезде из Киевской области.
  • Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую ​​возможность.
  • Медведчук подозревается в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов (нефти и газа) в оккупированном Крыму и содействии деятельности террористической организации через схемы покупки угля в ОРДЛО.

Темы: МедведчукобменМариупольОфис президента
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