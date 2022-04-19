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Путин видел обращение Медведчука, но не отреагировал

Елена РощинаВторник, 19 апреля 2022, 12:57
Путин видел обращение Медведчука, но не отреагировал
Медведчук и Путин, 18.07.2019, AFP via Getty Images

В Кремле пока нет реакции на обращение задержанного в Украине кума Владимира Путина Виктора Медведчука к президентам России и Украины с просьбой обменять его на тех, кто находится в Мариуполе.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, "Интерфакс"

Прямая речь: "Видели (обращение Виктора Медведчука), никакой реакции (Владимира Путина – ред.) на настоящий момент нет".

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Этому предшествовало: 

  • 18 апреля Служба безопасности Украины распространила видеообращение Виктора Медведчука, в котором он предложил президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому обменять его "на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры".
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина может обменять Виктора Медведчука на всех защитников и жителей Мариуполя, но вряд ли на это пойдет Россия.

Предыстория:

Знать больше: Беглец №1. В поисках Медведчука

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Темы: МедведчукПутинобменМариуполь
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