Путин видел обращение Медведчука, но не отреагировал
Вторник, 19 апреля 2022, 12:57
В Кремле пока нет реакции на обращение задержанного в Украине кума Владимира Путина Виктора Медведчука к президентам России и Украины с просьбой обменять его на тех, кто находится в Мариуполе.
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, "Интерфакс"
Прямая речь: "Видели (обращение Виктора Медведчука), никакой реакции (Владимира Путина – ред.) на настоящий момент нет".
Этому предшествовало:
- 18 апреля Служба безопасности Украины распространила видеообращение Виктора Медведчука, в котором он предложил президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому обменять его "на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры".
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина может обменять Виктора Медведчука на всех защитников и жителей Мариуполя, но вряд ли на это пойдет Россия.
Предыстория:
- С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов (нефти и газа) в оккупированном Крыму, с октября – еще и по подозрению в госизмене и содействии деятельности террористической организации через схемы покупки угля в ОРДЛО.
- За 5 дней до вторжения России в Украину жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь, затем опубликовала видео из Москвы. 21 февраля из особняка Медведчука в Киеве вывозили имущество. 27 февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
- 18 марта 2022 года суд разрешил заочно арестовать Медведчука.
- 12 апреля стало известно о задержании в Украине Виктора Медведчука, который в феврале сбежал из-под домашнего ареста и в апреле пытался покинуть Украину. СБУ провела спецоперацию.
- Президент Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных.
- 16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил нардепа Виктора Медведчука под арест без права внесения залога.
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