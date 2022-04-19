Путин видел обращение Медведчука, но не отреагировал

В Кремле пока нет реакции на обращение задержанного в Украине кума Владимира Путина Виктора Медведчука к президентам России и Украины с просьбой обменять его на тех, кто находится в Мариуполе.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, "Интерфакс"

Прямая речь: "Видели (обращение Виктора Медведчука), никакой реакции (Владимира Путина – ред.) на настоящий момент нет".

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Этому предшествовало:

18 апреля Служба безопасности Украины распространила видеообращение Виктора Медведчука, в котором он предложил президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому обменять его "на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина может обменять Виктора Медведчука на всех защитников и жителей Мариуполя, но вряд ли на это пойдет Россия.

Предыстория:

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