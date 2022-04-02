Берлин рассматривает возможность выдворения российских дипломатов - СМИ

Правительство Германии рассматривает возможность выдворения "значительного количества" российских дипломатов, подозреваемых в ведении разведывательной деятельности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Политический директор Министерства иностранных дел Тервен Беллман на конференции со своими коллегами из стран G7 в начале этой недели рассказала о "пакете решений", который также может включать отзыв аккредитации у сотрудников российского посольства.

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По информации издания, Германия может выслать из российских представительств в стране такое же количество работников, как недавно Бельгия и Нидерланды, то есть около 20. В правительстве все обсуждаются разные варианты.

Решение должно быть принято по договоренности между офисом канцлера, Министерством иностранных дел и Министерством внутренних дел, но пока это невозможно. В правительстве существуют разногласия по поводу смысла такого исключения.

Хотя в кругах спецслужб известно, что Россия удерживает в Берлине большое количество неофициальных сотрудников спецслужб, Федеральная служба разведки (BND) и Управление по защите конституции видят, что они могут контролировать этих сотрудников. По данным спецслужб, в течение последних недель они вели себя незаметно.

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BND, которая подчиняется ведомству канцлера, исходит из того, что выдворение российских дипломатов приведет к соответствующим контрмерам с российской стороны, что значительно уменьшит количество немецких дипломатов в России.

Как и везде в мире, BND имеет официальную резиденцию в посольстве в Москве, но всего двух сотрудников. Предполагают, что эти сотрудники пострадают от российских ответных мер.

Напомним, 29 марта Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Чехия объявили о выдворении сотрудников российских посольств. Они дали понять, что россияне использовали дипломатическое прикрытие для шпионской деятельности.