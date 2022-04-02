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В Энергодаре россияне разогнали митинг очередями из минометов – есть раненые

Елена РощинаСуббота, 2 апреля 2022, 12:31
Энергодар, россияне разогнали митинг, скриншот с видео

Жители оккупированного города Энергодар Запорожской области 2 апреля собрались на митинг, российские оккупанты прибегли к взрывам гранат и обстрелам, есть раненные и задержанные.

Источник: Telegram Энергодар и Энергоатом

Детали: Сообщается, что в Энергодаре раздалась серия громких взрывов.

В субботу утром жители города собрались на мирный митинг в поддержку Украины. Они пели гимн и разговаривали. За этим наблюдали оккупанты.

 

Когда энергодарцы начали расходиться, подъехали автозаки, в которые захватчики начали "упаковывать" местных.

Через несколько минут город вздрогнул от звуков взрывов и массированных обстрелов. Напуганные энергодарцы начали разбегаться в разные стороны. Сработали сирены автомобилей даже в отдаленных от места взрыва улицах.

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Уже известно о четырех раненых в результате серии взрывов и минометных очередей по мирным жителям в районе ДК "Современник".

При этом сообщается, что в Энергодаре начали глушить связь. Пропал проводной Интернет, телефонные звонки также невозможны.

Напомним: 4 марта российские войска захватили Запорожскую АЭС, а 5 марта – горсовет Энергодара.

Темы: ЭнергодарЗапорожская областьвойнамитинги
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