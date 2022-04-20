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Мариуполь: морпехи просят мир вывезти людей из "Азовстали" в третье государство – счет на часы

Елена РощинаСреда, 20 апреля 2022, 08:33
Сергей Волынский ("Волыня"), обращение

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства срочно провести "экстракцию" из Мариуполя – вывезти несколько сотен военных и гражданских из "Азовстали" в безопасное место, чтобы спасти от россиян.

Источник: видеообращение "Волыни", которое опубликовала в Facebook журналистка Наталья Нагорная

Детали: В видеообращении, обнародованном журналисткой в ​​ночь на 20 апреля, "Волына" говорит, что на спасение людей из разбомбленного завода "Азовсталь" есть считанные дни или часы. Речь идет, в частности, о 500 раненых бойцах и нескольких сотнях гражданских.

Прямая речь: Это наше обращение к миру. Это может быть нашим последним обращением. У нас, может быть, остались считанные дни или часы.

Группировка противника в десятки раз превышает нас. Они имеют господство в воздухе, в артиллерии, в действующих на суше группировках, в технике и танках.

Мы ведем оборону на одном объекте, на заводе, где находятся военные Мариупольского гарнизона и гражданские лица, попавшие в ловушку войны.

Мы обращаемся к мировым лидерам (с просьбой) помочь нам. Мы обращаемся с просьбой применить к нам процедуру "extraction" и вывести нас на территорию третьего государства.

ВИДЕО ДНЯ

Мариупольский гарнизон военных – с нами более 500 раненых бойцов и сотни гражданских лиц, среди которых женщины и дети. Мы просим предоставить нам безопасность на территории третьего государства. Спасибо".

Справка: Эксфильтрация или экстракция – тактика перемещения персонала (военных, гражданских) из вражеской среды в безопасную зону в условиях, когда есть угроза потери контроля над территорией и гибели людей.

Этому предшествовало: В ночь на 20 апреля Сергей Волынский (Волына) распространил письменное обращение, в котором озвучил два варианта спасения Мариуполя: военный – с молниеносной операцией, или политический – через договоренности.

2 апреля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Турция готова выделить суда для организации эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю. Турция вела переговоры об этом, но до сих пор они не приносили результата.

Предыстория:

  • Мариуполь с 1 марта находится в осаде. 12 апреля часть морских пехотинцев смогла прорваться с завода имени Ильича к бойцам полка "Азов" на заводе "Азовсталь", часть попала в плен.
  • По данным горсовета, в подземных укрытиях меткомбината также находятся не менее 1000 гражданских: преимущественно женщины с детьми и пожилые люди.
  • Российская армия наносит удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами. 19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") сообщил, что завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью, бойцы вытаскивают людей из-под завалов.
  • 19 апреля Минобороны России по меньшей мере в третий раз предложило украинским защитникам, находящимся на "Азовстали", сложить оружие и сдаться.
  • 18 апреля кум Владимира Путина Виктор Медведчук предлагал президентам Украины и России обменять его на защитников и жителей Мариуполя – но Путин пока не отреагировал на это обращение.

Темы: Мариупольвойнаэвакуация
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