"Нас пытаются штурмовать": Азов в Пасху просит у мира помощи

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар обратился ко всему миру, чтобы сделали все, чтобы освободить людей из Мариуполя.

Источник: Паламар в комментарии УП, обращение Паламара в Telegram

Детали: Паламар сообщил УП, что перемирия в Мариуполе нет. Каждые три минуты падают авиационные бомбы, а россияне пытаются штурмовать позиции украинских защитников.

По его словам, "ребята держатся из последних сил", а людей нужно вывозить.

Прямая речь Паламара: "Сегодня великий день и, несмотря на это, враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, стреляет корабельная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пытается штурмовать.

Я хочу, чтобы в этот день или на фронте, или у себя дома или в переселении каждый задумался о ценностях. На 60-й день войны, я думаю, каждый понял, что материальное – это ничто, по сравнению с тем, чтобы обнять своих детей, поговорить с близкими, насладиться тишиной…

В это время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не повинных детей".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Он поблагодарил всех, кто прилагает усилия для освобождения людей из Мариуполя, а также призвал весь мир сделать все для этого.

Напомним: Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинским силам пока недостает средств для проведения военной операции по деблокированию Мариуполя.

Предыстория: