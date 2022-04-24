"Нас пытаются штурмовать": Азов в Пасху просит у мира помощи
Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар обратился ко всему миру, чтобы сделали все, чтобы освободить людей из Мариуполя.
Источник: Паламар в комментарии УП, обращение Паламара в Telegram
Детали: Паламар сообщил УП, что перемирия в Мариуполе нет. Каждые три минуты падают авиационные бомбы, а россияне пытаются штурмовать позиции украинских защитников.
По его словам, "ребята держатся из последних сил", а людей нужно вывозить.
Прямая речь Паламара: "Сегодня великий день и, несмотря на это, враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, стреляет корабельная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пытается штурмовать.
Я хочу, чтобы в этот день или на фронте, или у себя дома или в переселении каждый задумался о ценностях. На 60-й день войны, я думаю, каждый понял, что материальное – это ничто, по сравнению с тем, чтобы обнять своих детей, поговорить с близкими, насладиться тишиной…
В это время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не повинных детей".
Детали: Он поблагодарил всех, кто прилагает усилия для освобождения людей из Мариуполя, а также призвал весь мир сделать все для этого.
Напомним: Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинским силам пока недостает средств для проведения военной операции по деблокированию Мариуполя.
Предыстория:
- Российские захватчики в Мариуполе начали расчищать завалы Драматического театрав центре города, на который они сбросили сверхмощную авиационную бомбу, когда там скрывались сотни мирных жителей. Тела погибших мариупольцев они вывозят без идентификации братским могилам за город.
- Защитники присылаливидео с бункеров завода "Азовстали", где прячутся дети с матерями. Дети на видео рассказывают, что надеются еще когда-нибудь в жизни увидеть лучи солнца.
- Российские захватчики тайно закапывают телатысяч погибших мариупольцев за городом в братских могилах.
- Украинская разведка располагает данными, что российские власти планируют бросить подразделения росгвардии и ФСБ для штурма позиций украинских защитниковна "Азовстали".