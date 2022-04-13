Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Назначение Дворникова доказывает неэффективное довоенное планирование РФ – британская разведка

"Европейская правда"Среда, 13 апреля 2022, 09:24

Назначение Россией генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине представляет собой попытку централизовать командование и управление.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Неспособность слаженно координировать военные действия до сих пор мешала российскому вторжению", - говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что, как и многие высокопоставленные российские генералы, Дворников имеет предыдущий опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командует Южным военным округом России, граничащим с Донбассом.

"Российские сообщения недавно подчеркивали прогрессирующее наступление на Донбассе по мере того, как российские силы переориентируются на восток. Выбор Дворникова еще раз демонстрирует, как решительное украинское сопротивление и неэффективное довоенное планирование вынудили Россию пересмотреть свои операции", - говорится в заявлении.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, западные СМИ 8 апреля сообщили, что Россия реорганизовала командование своими войсками в Украине: теперь ими руководит воевавший в Сирии генерал Александр Дворников – он отвечает за улучшение координации.

Российские официальные источники не подтверждали факт назначения Дворникова.

Темы: войнаРосcия
Главное сегодня

Сводка штаба: враг безуспешно пытается захватить Попасную и Рубежное

У России есть возможность нанести удар по Киеву – Пентагон

В первый день войны "советовали фактически сдаться тирании" – Зеленский

Теперь официально: российский крейсер "Москва" утонул

Байден заявил, что готов приехать в Украину

"Слуги" пополнились новым нардепом вместо министра агрополитики

Все новости...
война
ВСУ просят помощи: хотят лишить оккупантов связи
На Ровенщине разрешили продавать алкоголь в обеденный час
Луганщина: РФ готовит нападение, власть просит людей эвакуироваться, пока можно
Последние новости
09:21
Командир морпехов призывает срочно деблокировать Мариуполь: ситуация критическая
09:13
Официальные лица США впервые с начала войны приехали в Украину, посетили Бучу и Бородянку
09:11
Российская армия 24 раза обстреляла Луганщину за сутки: есть жертвы
08:59
Регионы: в Киевской и Херсонской областях слышали взрывы, в Донецкой области бои по всей линии фронта
08:53
Война РФ против Украины: погибли не менее 198 детей
08:43
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
08:13
Глава Минобороны Словакии сравнил Путина с Гитлером
07:53
В Одесской области ВСУ сбили вражеский беспилотник – спикер оперштаба
07:28
Немцы должны экономить энергию, чтобы давить на Россию – вице-канцлер
06:41
Сводка штаба: враг безуспешно пытается захватить Попасную и Рубежное
Все новости...