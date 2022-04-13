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Назначение Дворникова доказывает неэффективное довоенное планирование РФ – британская разведка

"Европейская правда"Среда, 13 апреля 2022, 09:24

Назначение Россией генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине представляет собой попытку централизовать командование и управление.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет "Европейская правда".

"Неспособность слаженно координировать военные действия до сих пор мешала российскому вторжению", - говорится в сообщении в Twitter.

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Отмечается, что, как и многие высокопоставленные российские генералы, Дворников имеет предыдущий опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командует Южным военным округом России, граничащим с Донбассом.

"Российские сообщения недавно подчеркивали прогрессирующее наступление на Донбассе по мере того, как российские силы переориентируются на восток. Выбор Дворникова еще раз демонстрирует, как решительное украинское сопротивление и неэффективное довоенное планирование вынудили Россию пересмотреть свои операции", - говорится в заявлении.

Напомним, западные СМИ 8 апреля сообщили, что Россия реорганизовала командование своими войсками в Украине: теперь ими руководит воевавший в Сирии генерал Александр Дворников – он отвечает за улучшение координации.

Российские официальные источники не подтверждали факт назначения Дворникова.

Темы: войнаРосcия
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