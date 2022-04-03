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Более 10 тысяч гектаров в зоне ЧАЭС были охвачены пожарами во время оккупации

Воскресенье, 3 апреля 2022, 00:34

Более 10 тысяч га территории в зоне отчуждения были охвачены пожарами во время нахождения там российских военных.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на главу Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Евгения Крамаренко.

Прямая речь Крамаренко: "Мы фиксировали пожары в западной части зоны отчуждения – на границе с Житомирской областью, и недалеко от Чернобыльской АЭС. 

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За это время, соответственно с анализом изображения спутниковых снимков, мы насчитали более 10 тыс. га. Частично при помощи спасателей, частично благодаря погодным условиям, все эти пожары ликвидированы".

Детали: по словам главы ГАЗО, частично причиной пожаров в зоне отчуждения могли стать боевые действия в результате нахождения российских войск.

Прямая речь: "Частично на месте пожаров, в западной части зоны отчуждения, шли боевые действия. Скорее всего, это и стало причиной возникновения пожаров… Возле самой АЭС некоторые наши сотрудники заметили, что во время движения у танков очень сильно искрит выхлопная система, отчего неоднократно фиксировались возгорания сухой травы".

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Что предшествовало:

  • Российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию в первый день войны, 24 февраля, и отступили 31 марта.

Темы: ЧАЭСпожарвойнаРосcия
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