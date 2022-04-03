Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Понад 10 тисяч гектарів у зоні ЧАЕС було охоплено пожежами під час окупації

Неділя, 3 квітня 2022, 00:34

Понад 10 тисяч га території у зоні відчуження було охоплено пожежами під час перебування там російських військових.

Джерело: Інтерфакс-Україна із посиланням на голову Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євгена Крамаренка.

Пряма мова Крамаренка: "Ми фіксували пожежі у західній частині зони відчуження – на кордоні з Житомирською областю, та неподалік Чорнобильської АЕС.

За цей час, відповідно до аналізу зображення супутникових знімків, ми нарахували понад 10 тис. га. Частково за допомогою рятувальників частково завдяки погодним умовам усі ці пожежі ліквідовані".

Деталі: за словами глави ДАЗВ, частково причиною пожеж у зоні відчуження могли стати бойові дії внаслідок перебування російських військ.

Пряма мова: "Частково на місці пожеж, у західній частині зони відчуження, відбувалися бойові дії. Швидше за все, це й спричинило виникнення пожеж… Біля самої АЕС деякі наші співробітники помітили, що під час руху в танків дуже іскрита вихлопна система, через що неодноразово фіксувалося загоряння сухої трави".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЧАЕСпожежавійнаРосія
Головне сьогодні

В Італії намагались підпалити віллу пропагандиста Соловйова на озері Комо

Херсонщина: мер Скадовська поїхав через погрози російських окупантів

Луганщина: Ворог стягує сили, за 3-4 дні буде наступати – Гайдай

Жириновський таки помер

фото, відеоРосіяни знищили завод на Дніпропетровщині

фото, відеоСБУ здобула секретні карти та списки російських окупантів, які померли на Донеччині

Усі новини...
ЧАЕС
Над ЧАЕС підняли український прапор
Росіяни розграбували ЧАЕС і готель поряд — винесли навіть виделки і ложки
РФ вже випустила по Україні 1370 ракет й убила 148 дітей
Останні новини
16:56
Портал "Поезія вільних" зібрав понад 10 тисяч віршів про війну
16:51
Мінекономіки: банки повинні активізувати свою кредитну діяльність
16:50
ВВС порахували, що в офіційній статистиці втрат РФ кожен п’ятий – офіцер
16:50
ОП назвав "медійним хайпом" заяву Орбана про перемовини в Будапешті
16:38
фотоPlayboy Ukraine видав спецвипуск, присвячений війні в Україні
16:36
Китайські держкомпанії уникають нових нафтових контрактів із РФ – ЗМІ
16:26
Київ: з початку нападу РФ загинуло 89 цивільних, пошкоджено 167 будинків і 44 школи
16:22
Орбан заявляє, що Путін згоден на "нормандські" переговори у Будапешті про припинення вогню
16:20
Окупанти викрали дружину українського військового у Запорізькій області
16:12
фото Росіяни обстріляли Сєвєродонецьк: палають 10 багатоповерхівок
Усі новини...