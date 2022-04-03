Понад 10 тисяч гектарів у зоні ЧАЕС було охоплено пожежами під час окупації

Понад 10 тисяч га території у зоні відчуження було охоплено пожежами під час перебування там російських військових.

Джерело: Інтерфакс-Україна із посиланням на голову Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євгена Крамаренка.

Пряма мова Крамаренка: "Ми фіксували пожежі у західній частині зони відчуження – на кордоні з Житомирською областю, та неподалік Чорнобильської АЕС.

За цей час, відповідно до аналізу зображення супутникових знімків, ми нарахували понад 10 тис. га. Частково за допомогою рятувальників частково завдяки погодним умовам усі ці пожежі ліквідовані".

Деталі: за словами глави ДАЗВ, частково причиною пожеж у зоні відчуження могли стати бойові дії внаслідок перебування російських військ.

Пряма мова: "Частково на місці пожеж, у західній частині зони відчуження, відбувалися бойові дії. Швидше за все, це й спричинило виникнення пожеж… Біля самої АЕС деякі наші співробітники помітили, що під час руху в танків дуже іскрита вихлопна система, через що неодноразово фіксувалося загоряння сухої трави".

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