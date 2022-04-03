Понад 10 тисяч гектарів у зоні ЧАЕС було охоплено пожежами під час окупації

Понад 10 тисяч га території у зоні відчуження було охоплено пожежами під час перебування там російських військових.

Джерело: Інтерфакс-Україна із посиланням на голову Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євгена Крамаренка.

Пряма мова Крамаренка: "Ми фіксували пожежі у західній частині зони відчуження – на кордоні з Житомирською областю, та неподалік Чорнобильської АЕС.

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За цей час, відповідно до аналізу зображення супутникових знімків, ми нарахували понад 10 тис. га. Частково за допомогою рятувальників частково завдяки погодним умовам усі ці пожежі ліквідовані".

Деталі: за словами глави ДАЗВ, частково причиною пожеж у зоні відчуження могли стати бойові дії внаслідок перебування російських військ.

Пряма мова: "Частково на місці пожеж, у західній частині зони відчуження, відбувалися бойові дії. Швидше за все, це й спричинило виникнення пожеж… Біля самої АЕС деякі наші співробітники помітили, що під час руху в танків дуже іскрита вихлопна система, через що неодноразово фіксувалося загоряння сухої трави".

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