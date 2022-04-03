На ЧАЭС был штаб российских военных и порядка тысячи захватчиков
На территории Чернобыльской атомной электростанции до отвода войск РФ находилось порядка тысячи российских военных, в городе Чернобыль – до 500 солдат.
Источник: глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко на брифинге в Ukraine Media Center, "Укринформ"
Прямая речь: "Главный их штаб находился на территории ЧАЭС. Там было порядка 50 единиц техники и около тысячи солдат охраняли внутри Чернобыльской АЭС".
Детали: Российские захватчики устроили комендатуру в Чернобыле, где было до 500 человек.
"Сколько по лесам сидело в тех окопах, которые мы обнаруживаем, – мы не знаем", – добавил Крамаренко.
По словам чиновника, при отходе из оккупированной части Киевской области через Чернобыль прошли порядка 10 тысяч единиц российской техники. Вся эта техника могла подвергнуться радиационному загрязнению, а российские солдаты – получить облучения.
Предыстория:
- Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС и другие объекты в зоне отчуждения 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения, а 31 марта двумя колоннами отправились в сторону украинской границы с Беларусью.
- 31 марта НАЭК "Энергоатом" сообщил, что посторонних лиц на площадке ЧАЭС нет.
- Находясь на ЧАЭС, россияне фактически удерживали в заложниках персонал станции. Только 20 марта удалось провести частичную ротацию персонала ЧАЭС и эвакуацию находившихся там людей. При отступлении российские военные забрали с собой украинских нацгвардейцев.
- Россияне разграбили Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 млн евро, воровали имущество предприятий в зоне отчуждения.
- 2 апреля над Чернобыльской АЭС торжественно подняли флаг Украины и спели Гимн.