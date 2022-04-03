На ЧАЭС был штаб российских военных и порядка тысячи захватчиков

На территории Чернобыльской атомной электростанции до отвода войск РФ находилось порядка тысячи российских военных, в городе Чернобыль – до 500 солдат.

Источник: глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко на брифинге в Ukraine Media Center, "Укринформ"

Прямая речь: "Главный их штаб находился на территории ЧАЭС. Там было порядка 50 единиц техники и около тысячи солдат охраняли внутри Чернобыльской АЭС".

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Детали: Российские захватчики устроили комендатуру в Чернобыле, где было до 500 человек.

"Сколько по лесам сидело в тех окопах, которые мы обнаруживаем, – мы не знаем", – добавил Крамаренко.

По словам чиновника, при отходе из оккупированной части Киевской области через Чернобыль прошли порядка 10 тысяч единиц российской техники. Вся эта техника могла подвергнуться радиационному загрязнению, а российские солдаты – получить облучения.

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