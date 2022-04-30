Путин игнорирует предложения по спасению людей из Мариуполя – Подоляк

Мир готов помочь спасти людей в Мариуполе от российских бомбардировок, но российская сторона отвергает все предложения.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, которого цитирует партия "Слуга народа"

Прямая речь: "Президент, глава Офиса президента постоянно обращаются к мировым лидерам, чтобы они помогли нам убедить российскую сторону в необходимости гуманитарного коридора из Мариуполя.

Некоторые политические лидеры по своим личным каналам обращаются к Путину, доказывают, что из гуманистических соображений нужно это сделать. Но, к сожалению, с российской стороны нет никакой реакции".

Детали: Подоляк подчеркнул, что россияне демонстрируют абсолютную закрытость, неготовность разговаривать и идти хоть на какие-то уступки с точки зрения гуманистической составляющей. Для них символично уничтожить Мариуполь и "Азов", убежден он.

"Там каждый день идут атаки с максимальным использованием всей тяжелой артиллерии, авиации для уничтожения "Азовстали". Россияне понимают, что там находятся дети, гражданские, но продолжают бомбить", – констатирует советник главы ОП.

Однако и руководство Украины, и мировые лидеры не оставляют попыток договориться о спасении людей в Мариуполе.

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"В мире достаточно смелых людей, в частности политических лидеров, которые готовы выполнить посредническую миссию в Мариуполе. То есть, мы едем туда – и десятки мировых лидеров готовы стоять рядом с нами, чтобы мы забрали людей. Мир хочет помочь решить эту великую гуманитарную катастрофу", – заверил Подоляк.

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