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Путин игнорирует предложения по спасению людей из Мариуполя – Подоляк

Елена РощинаСуббота, 30 апреля 2022, 11:17
Михаил Подоляк, фото "Слуги народа"

Мир готов помочь спасти людей в Мариуполе от российских бомбардировок, но российская сторона отвергает все предложения.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, которого цитирует партия "Слуга народа"

Прямая речь: "Президент, глава Офиса президента постоянно обращаются к мировым лидерам, чтобы они помогли нам убедить российскую сторону в необходимости гуманитарного коридора из Мариуполя. 

Некоторые политические лидеры по своим личным каналам обращаются к Путину, доказывают, что из гуманистических соображений нужно это сделать. Но, к сожалению, с российской стороны нет никакой реакции".

Детали: Подоляк подчеркнул, что россияне демонстрируют абсолютную закрытость, неготовность разговаривать и идти хоть на какие-то уступки с точки зрения гуманистической составляющей. Для них символично уничтожить Мариуполь и "Азов", убежден он.

"Там каждый день идут атаки с максимальным использованием всей тяжелой артиллерии, авиации для уничтожения "Азовстали". Россияне понимают, что там находятся дети, гражданские, но продолжают бомбить", – констатирует советник главы ОП.

Однако и руководство Украины, и мировые лидеры не оставляют попыток договориться о спасении людей в Мариуполе.

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"В мире достаточно смелых людей, в частности политических лидеров, которые готовы выполнить посредническую миссию в Мариуполе. То есть, мы едем туда – и десятки мировых лидеров готовы стоять рядом с нами, чтобы мы забрали людей. Мир хочет помочь решить эту великую гуманитарную катастрофу", – заверил Подоляк.

Предыстория:

  • Мариуполь заблокирован российской армией с 1 марта. Защитники Украины собрались на заводе "Азовсталь": полк "Азов", часть морских пехотинцев, пограничников и нацгвардейцев. Там же, в подземельях завода, прячутся от бомб и обстрелов армии РФ гражданские люди
  • Оказавшись в безвыходном положении, защитники Мариуполя призвали мир договориться процедуре "экстракшн", которая была применена в Дюнкерке во времена Второй мировой войны. В частности, морпехи просили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана применить к ним процедуру "экстракшн" и вывезти на территорию Турции.
  • Генсек ООН Антониу Гутерриш и в Киеве, и в Москве предлагал, чтобы ООН координировала усилия по эвакуации из Мариуполя. Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани 28 апреля выехала в Запорожье для подготовки к эвакуации из Мариуполя.
  • Украинские власти надеялись 29 апреля эвакуировать мирных жителей с завода "Азовсталь", а возможно и раненых бойцов. Однако в пятницу этого не произошло. 

Темы: МариупольэвакуацияАзовРосcия
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