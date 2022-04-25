Лавров намекнул, что война закончится подписанием договора, но есть условие
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российско-украинская война закончится подписанием договора, но все будет зависеть от хода боевых действий.
Источник: Лавров в прямом эфире российского пропагандистского "Первого телеканала"
Прямая речь Лаврова: "Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью".
Детали: Он добавил, что Россия якобы очень положительно восприняла предложения Украины, озвученные ей во время очного раунда переговоров в Стамбуле 29 марта. По его словам, эти предложения учитывали ряд вопросов, к которым пристрастно относится российская власть – в частности, внеблоковый статус Украины.
Однако позже, по словам Лаврова, якобы в переговорный процесс вмешались США и Великобритания и начали разъяснять украинцам, как следует изменить предложения.
Россия будто бы направила официальный ответ на предложения Украины, переданные российской делегации в Стамбул 29 марта, но не получила ответа.
Российский министр утверждает, что после встречи в Стамбуле украинская делегация, дескать, меняла формулировку своих предложений.
Прямая речь Лаврова: "В стамбульском документе было сказано, что "в Украине не будет никаких военных баз иностранных и не будут проводить учения с участием иностранных вооруженных сил, кроме как с согласия всех стран-гарантов этого договора, включая Россию" – было написано прямо.
В том варианте, который они нам дали после нашей положительной реакции, значилось: "никаких учений, кроме как с согласия большинства стран-гарантов".
Разница есть? Об этом и речь.
Вот так они поступили и по ряду других предложений, которые они внесли в Стамбул.
Предыстория:
- 21 и 22 апреля украинская и российская делегации провели раунд переговоров в видеоформате после длительной паузы, что подтвердили главы делегаций с обеих сторон. В то же время Лавров заявил публично, что переговоры "застопорились".
- Президент Владимир Зеленский предостерег россиян, что в случае уничтожения украинских защитников в Мариуполе под обстрелами или проведение так называемого "референдума" на захваченных землях Херсона – Украина выйдет из всех переговорных процессов.
- 20 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Украине передали реакцию России в ответ на предложения Украины, представленные 29 марта в ходе очного раунда переговоров в Стамбуле. Он добавил, что "мяч на стороне Украины".
- Президент Владимир Зеленский отреагировал, что он неплохо играет в футбол, но для этого нужно, чтобы было две команды и был мяч. Он объяснил, что никакого проекта документа или письменных предложений от России не поступало, как настаивал Песков.
- Журналисты издания Financial Times из своих источников в Кремле узнали, что Путин якобы отверг идею вести переговоры, особенно после крушения крейсера "Москва", и сосредоточился на стратегии тотального захвата земель.