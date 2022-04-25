Лавров намекнул, что война закончится подписанием договора, но есть условие

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российско-украинская война закончится подписанием договора, но все будет зависеть от хода боевых действий.

Источник: Лавров в прямом эфире российского пропагандистского "Первого телеканала"

Прямая речь Лаврова: "Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью".

Детали: Он добавил, что Россия якобы очень положительно восприняла предложения Украины, озвученные ей во время очного раунда переговоров в Стамбуле 29 марта. По его словам, эти предложения учитывали ряд вопросов, к которым пристрастно относится российская власть – в частности, внеблоковый статус Украины.

Однако позже, по словам Лаврова, якобы в переговорный процесс вмешались США и Великобритания и начали разъяснять украинцам, как следует изменить предложения.

Россия будто бы направила официальный ответ на предложения Украины, переданные российской делегации в Стамбул 29 марта, но не получила ответа.

Российский министр утверждает, что после встречи в Стамбуле украинская делегация, дескать, меняла формулировку своих предложений.

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Прямая речь Лаврова: "В стамбульском документе было сказано, что "в Украине не будет никаких военных баз иностранных и не будут проводить учения с участием иностранных вооруженных сил, кроме как с согласия всех стран-гарантов этого договора, включая Россию" – было написано прямо.

В том варианте, который они нам дали после нашей положительной реакции, значилось: "никаких учений, кроме как с согласия большинства стран-гарантов".

Разница есть? Об этом и речь.

Вот так они поступили и по ряду других предложений, которые они внесли в Стамбул.

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