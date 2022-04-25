Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лавров намекнул, что война закончится подписанием договора, но есть условие

Денис КарловскийПонедельник, 25 апреля 2022, 23:23
Лавров намекнул, что война закончится подписанием договора, но есть условие
Сергей лавров. фото: getty images

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российско-украинская война закончится подписанием договора, но все будет зависеть от хода боевых действий.

Источник: Лавров в прямом эфире российского пропагандистского "Первого телеканала"

Прямая речь Лаврова: "Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы, конечно же, все закончится договором, но параметры этого договора будут определяться той стадией военных действий, на которой этот договор станет реальностью".

Реклама:

Детали: Он добавил, что Россия якобы очень положительно восприняла предложения Украины, озвученные ей во время очного раунда переговоров в Стамбуле 29 марта. По его словам, эти предложения учитывали ряд вопросов, к которым пристрастно относится российская власть – в частности, внеблоковый статус Украины.

Однако позже, по словам Лаврова, якобы в переговорный процесс вмешались США и Великобритания и начали разъяснять украинцам, как следует изменить предложения.

Россия будто бы  направила официальный ответ на предложения Украины, переданные российской делегации в Стамбул 29 марта, но не получила ответа.

ВИДЕО ДНЯ

Российский министр утверждает, что после встречи в Стамбуле украинская делегация, дескать, меняла формулировку своих предложений.

Прямая речь Лаврова: "В стамбульском документе было сказано, что "в Украине не будет никаких военных баз иностранных и не будут проводить учения с участием иностранных вооруженных сил, кроме как с согласия всех стран-гарантов этого договора, включая Россию" – было написано прямо.

В том варианте, который они нам дали после нашей положительной реакции, значилось: "никаких учений, кроме как с согласия большинства стран-гарантов".

Разница есть? Об этом и речь.

Вот так они поступили и по ряду других предложений, которые они внесли в Стамбул.

Предыстория:

  • 21 и 22 апреля украинская и российская делегации провели раунд переговоров в видеоформате после длительной паузы, что подтвердили главы делегаций с обеих сторон. В то же время Лавров заявил публично, что переговоры "застопорились".
  • Президент Владимир Зеленский предостерег россиян, что в случае уничтожения украинских защитников в Мариуполе под обстрелами или проведение так называемого "референдума" на захваченных землях Херсона – Украина выйдет из всех переговорных процессов.
  • 20 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Украине передали реакцию России в ответ на предложения Украины, представленные 29 марта в ходе очного раунда переговоров в Стамбуле. Он добавил, что "мяч на стороне Украины".
  • Президент Владимир Зеленский отреагировал, что он неплохо играет в футбол, но для этого нужно, чтобы было две команды и был мяч. Он объяснил, что никакого проекта документа или письменных предложений от России не поступало, как настаивал Песков.
  • Журналисты издания Financial Times из своих источников в Кремле узнали, что Путин якобы отверг идею вести переговоры, особенно после крушения крейсера "Москва", и сосредоточился на стратегии тотального захвата земель.

Темы: РосcияЛавровпереговорывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Росcия
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Последние новости
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
Все новости...
Реклама: