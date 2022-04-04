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Генпрокурор о жертвах РФ в Киевской области: Худшая ситуация – в Бородянке

Катерина ТищенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 17:10
освобожденная Бородянка, фото armyinform

Наихудшая ситуация с человеческими жертвами от российских оккупантов в Киевской области наблюдается в Бородянке.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире телемарафона

Прямая речь: "Можем предметно говорить о Киевской области, потому что вчера мы получили доступ к ней. И действительно, можем отрабатывать те регионы – Ирпень, Бучу, Ворзель.

На самом деле по человеческим жертвам наихудшая ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем еще отдельно говорить о Бородянке. Там есть о чем говорить".

Детали: Венедиктова также сообщила, что во всех пунктах пропуска на границе Украины с западными странами работают прокуроры, которые допрашивают людей, пострадавших от российской агрессии.

"Мы работаем над тем, чтобы допросить этих людей, в рамках уголовных производств предоставить им статус потерпевших", - сказала генпрокурор.

Что предшествовало: 1 апреля Вооруженные силы Украины освободили городок Бородянка в Бучанском районе Киевской области.

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2 апреля официально сообщили, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.

Вечером 3 апреля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что Ирпень, Гостомель, Бородянка, Макаров, Копылов, Мотыжин, десятки освобожденных от оккупантов сел и городов Киевской области пока не являются безопасными.

Темы: ВенедиктоваКиевская областьвойна
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