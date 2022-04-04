Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский создал делегацию для переговоров с Россией о гарантиях безопасности

Катерина ТищенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 21:50
переговоры 1 апреля, фото членов украинской делегации

Президент Владимир Зеленский образовал делегацию для участия в переговорах с Россией о подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины.

Источник: указ президента от 4 апреля

Детали: Согласно указу, главой делегации назначен нардеп Давид Арахамия.

Члены делегации: министр юстиции Денис Малюська, советник главы ОП Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников, замминистра иностранных дел Николай Точицкий.

Также с согласия членами делегации назначены нардепы Андрей Костин, Дмитрий Лубинец и Рустем Умеров.

Эксперты делегации: юрист-международник Александр Малиновский и посол Украины Александр Чалый.

Главе делегации разрешается по согласованию с иинистром иностранных дел вносить изменения в состав делегации, а также привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

ВИДЕО ДНЯ

Указ также утверждает директивы делегации Украины для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины, однако их содержание не обнародуется.

Кабинету министров поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в переговорах по гарантиям безопасности.

Предыстория:

  • 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров украинской и российской делегаций об условиях восстановления мира, где Украина озвучила свои предложения.
  • Украина рассчитывает, что вместо НАТО несколько стран станут ее гарантами безопасности и в случае агрессии предоставят ей помощь вооруженными силами, оружием, "закрытым" небом. Такие гарантии безопасности не будут работать на территориях оккупированных Крыма и ОРДЛО. Украинская делегация также предложила зафиксировать, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах,  вопрос Донбасса – на прямых переговорах президентов Украины и России.
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что видит реализм в предложениях украинской переговорной группы и считает, что есть шанс на подписание соглашения.

Темы: переговорыЗеленскийРосcия
Главное сегодня

видеоСкандального нардепа Юрченко задержали на блокпосту

Российские военные используют тела убитых в качестве декораций - Зеленский

видеоВ Украине ликвидированы 55 десантников "элитного полка ВДВ" России – СМИ

Россияне угрожали дипломатам в ООН, чтобы их не выгоняли из Совета по правам человека – CNN

фото, видеоСтрельба в центре Тель-Авива: двое погибших и восемь раненых

Данилов опроверг слова, что россияне готовили ядерный удар по Киеву

Все новости...
переговоры
Лавров говорит, что есть шансы на соглашение с украинскими переговорщиками
Зеленский о встрече с Путиным: Чем дольше РФ затягивает, тем хуже для нее
Зеленский с Путиным, скорее всего, встретятся в Стамбуле или Анкаре – Арахамия
Последние новости
00:33
видеоPink Floyd впервые за 28 лет выпустили новую песню с вокалом Хлывнюка
00:29
Одесская область: ракетный удар повредил объекты инфраструктуры
00:03
видеоСкандального нардепа Юрченко задержали на блокпосту
00:00
"Антироссийскими надписями" расписан мемориал советской армии в Берлине
23:55
Казахстанский банк помогает гражданам России обходить санкции
23:30
Российские военные используют тела убитых в качестве декораций - Зеленский
23:26
Россия уже давно не имеет отношения к правам человека – Зеленский
23:20
У Тбілісі може з'явитися площа Героїв України
23:19
ВИДЕОЕсли бы все имели хотя бы 10% смелости украинцев, угрозы для мира не было – Зеленский
23:13
Президент – миру: Без тяжелого оружия война затянется, Россия будет отступать и наступать
Все новости...