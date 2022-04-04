Зеленский создал делегацию для переговоров с Россией о гарантиях безопасности
Президент Владимир Зеленский образовал делегацию для участия в переговорах с Россией о подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины.
Источник: указ президента от 4 апреля
Детали: Согласно указу, главой делегации назначен нардеп Давид Арахамия.
Члены делегации: министр юстиции Денис Малюська, советник главы ОП Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников, замминистра иностранных дел Николай Точицкий.
Также с согласия членами делегации назначены нардепы Андрей Костин, Дмитрий Лубинец и Рустем Умеров.
Эксперты делегации: юрист-международник Александр Малиновский и посол Украины Александр Чалый.
Главе делегации разрешается по согласованию с иинистром иностранных дел вносить изменения в состав делегации, а также привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.
Указ также утверждает директивы делегации Украины для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины, однако их содержание не обнародуется.
Кабинету министров поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в переговорах по гарантиям безопасности.
Предыстория:
- 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров украинской и российской делегаций об условиях восстановления мира, где Украина озвучила свои предложения.
- Украина рассчитывает, что вместо НАТО несколько стран станут ее гарантами безопасности и в случае агрессии предоставят ей помощь вооруженными силами, оружием, "закрытым" небом. Такие гарантии безопасности не будут работать на территориях оккупированных Крыма и ОРДЛО. Украинская делегация также предложила зафиксировать, что вопрос статуса Крыма и Севастополя будет решаться в течение 15 лет на двусторонних переговорах, вопрос Донбасса – на прямых переговорах президентов Украины и России.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что видит реализм в предложениях украинской переговорной группы и считает, что есть шанс на подписание соглашения.