Зеленский создал делегацию для переговоров с Россией о гарантиях безопасности

Президент Владимир Зеленский образовал делегацию для участия в переговорах с Россией о подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины.

Источник: указ президента от 4 апреля

Детали: Согласно указу, главой делегации назначен нардеп Давид Арахамия.

Члены делегации: министр юстиции Денис Малюська, советник главы ОП Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников, замминистра иностранных дел Николай Точицкий.

Также с согласия членами делегации назначены нардепы Андрей Костин, Дмитрий Лубинец и Рустем Умеров.

Эксперты делегации: юрист-международник Александр Малиновский и посол Украины Александр Чалый.

Главе делегации разрешается по согласованию с иинистром иностранных дел вносить изменения в состав делегации, а также привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

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Указ также утверждает директивы делегации Украины для участия в переговорах с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины, однако их содержание не обнародуется.

Кабинету министров поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в переговорах по гарантиям безопасности.

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