Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина предлагает, чтобы вопрос Донбасса Зеленский и Путин обсудили лично

Ирина Балачук, Елена РощинаВторник, 29 марта 2022, 15:09

Украинская делегация предлагает, чтобы судьбу оккупированных территорий востока Украины решали на прямых переговорах президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.

Источник: участник украинской делегации на переговорах, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на брифинге после встречи делегаций в Стамбуле

Прямая речь: "Что касается территории ОРДЛО, то эти вопросы вынесены в отдельный пункт, который будет проговариваться в рамках переговоров между президентами Украины и России".

Реклама:

Детали: Также отдельным пунктом договора о мире может стать вопрос Крыма.

Украинская делегация предлагает зафиксировать, что в течение 15 лет будут проводиться двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя – и в это время войска не будут использованы для решения вопроса Крыма.

29 марта украинская и российская делегации ничего не подписывали,

ВИДЕО ДНЯ

Глава украинской делегации, нардеп Давид Арахамия подытожил, что Украина хочет получить от нескольких стран гарантии безопасности, которые будут надежнее 5 статьи НАТО. Украина сможет подписать международный договор о гарантиях безопасности только после референдума по этому вопросу.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский после переговоров заявил, что Россия кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

Мединский также сказал, что встреча президентов Украины и РФ возможна одновременно с парафированием договора о гарантиях безопасности.

Предыстория:

  • Первые три раунда переговоров украинской и российской делегаций состоялись очно на территории Беларуси – 28 февраля3 марта и 7 марта, впоследствии делегации работали над предложениями по миру постоянно в формате видеосвязи.
  • 10 марта в турецкой Анталии состоялась встреча министров иностранных дел Украины и России – Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Они обсудили вопросы гуманитарного коридора в Мариуполь и из города и общее 24-часовое прекращение огня, но не добились прогресса.
  • 27 марта делегации договорились провести следующий живой раунд переговоров в Турции 29-30 марта, а президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились, что новая встреча украинской и российской делегаций состоится в Стамбуле.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская делегация на переговорах с РФ в Турции не планирует обсуждать вопрос проведения референдума.
  • Источники "The Financial Times" сообщили, что Россия якобы сняла свои требования к Украине относительно "денацификации", "демилитаризации" и статуса русского языка в Украине.

Темы: переговорыДонбассОРДЛОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
переговоры
Джонсон сделал вывод относительно переговоров с РФ из-за вероятного убийства Пригожина
Кулеба о переговорах с РФ: Пригожин тоже договаривался, а потом перестал существовать
Зеленский о вероятных переговорах с РФ: никаких "обменов чего-либо" на украинские территории
Последние новости
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: