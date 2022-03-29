Украина предлагает, чтобы вопрос Донбасса Зеленский и Путин обсудили лично
Украинская делегация предлагает, чтобы судьбу оккупированных территорий востока Украины решали на прямых переговорах президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.
Источник: участник украинской делегации на переговорах, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на брифинге после встречи делегаций в Стамбуле
Прямая речь: "Что касается территории ОРДЛО, то эти вопросы вынесены в отдельный пункт, который будет проговариваться в рамках переговоров между президентами Украины и России".
Детали: Также отдельным пунктом договора о мире может стать вопрос Крыма.
Украинская делегация предлагает зафиксировать, что в течение 15 лет будут проводиться двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя – и в это время войска не будут использованы для решения вопроса Крыма.
29 марта украинская и российская делегации ничего не подписывали,
Глава украинской делегации, нардеп Давид Арахамия подытожил, что Украина хочет получить от нескольких стран гарантии безопасности, которые будут надежнее 5 статьи НАТО. Украина сможет подписать международный договор о гарантиях безопасности только после референдума по этому вопросу.
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский после переговоров заявил, что Россия кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях.
Мединский также сказал, что встреча президентов Украины и РФ возможна одновременно с парафированием договора о гарантиях безопасности.
Предыстория:
- Первые три раунда переговоров украинской и российской делегаций состоялись очно на территории Беларуси – 28 февраля, 3 марта и 7 марта, впоследствии делегации работали над предложениями по миру постоянно в формате видеосвязи.
- 10 марта в турецкой Анталии состоялась встреча министров иностранных дел Украины и России – Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Они обсудили вопросы гуманитарного коридора в Мариуполь и из города и общее 24-часовое прекращение огня, но не добились прогресса.
- 27 марта делегации договорились провести следующий живой раунд переговоров в Турции 29-30 марта, а президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились, что новая встреча украинской и российской делегаций состоится в Стамбуле.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская делегация на переговорах с РФ в Турции не планирует обсуждать вопрос проведения референдума.
- Источники "The Financial Times" сообщили, что Россия якобы сняла свои требования к Украине относительно "денацификации", "демилитаризации" и статуса русского языка в Украине.