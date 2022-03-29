Украина предлагает, чтобы вопрос Донбасса Зеленский и Путин обсудили лично

Украинская делегация предлагает, чтобы судьбу оккупированных территорий востока Украины решали на прямых переговорах президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин.

Источник: участник украинской делегации на переговорах, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на брифинге после встречи делегаций в Стамбуле

Прямая речь: "Что касается территории ОРДЛО, то эти вопросы вынесены в отдельный пункт, который будет проговариваться в рамках переговоров между президентами Украины и России".

Реклама:

Детали: Также отдельным пунктом договора о мире может стать вопрос Крыма.

Украинская делегация предлагает зафиксировать, что в течение 15 лет будут проводиться двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя – и в это время войска не будут использованы для решения вопроса Крыма.

29 марта украинская и российская делегации ничего не подписывали,

ВИДЕО ДНЯ

Глава украинской делегации, нардеп Давид Арахамия подытожил, что Украина хочет получить от нескольких стран гарантии безопасности, которые будут надежнее 5 статьи НАТО. Украина сможет подписать международный договор о гарантиях безопасности только после референдума по этому вопросу.

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский после переговоров заявил, что Россия кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях.

Мединский также сказал, что встреча президентов Украины и РФ возможна одновременно с парафированием договора о гарантиях безопасности.

Предыстория: