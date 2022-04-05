По предварительным оценкам, 80 тысяч квадратных км территории Украины заминированы – это один из самых высоких показателей в мире.

Источник: МИД Украины, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов

Дословно МИД: "Если из-за первой волны российской вооруженной агрессии против Украины в 2014 году в очистке нуждалось около 16 тысяч квадратных километров Луганской и Донецкой областей, сегодня, по предварительным оценкам, речь идет уже о 80 тысячах квадратных километров территории Украины".

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Детали: Как отмечают в ООН, "Украина – одна из самых заминированных стран мира. Еще до продолжающегося военного наступления более 1,8 млн человек уже восемь лет жили в окружении мин".