У Путина заявили, что его цель – "смена сознания украинцев" и "открытая Евразия до Лиссабона"
Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев продолжает называть зверства россиян в Буче и Мариуполе фейками, и добавлять, что цель России – изменить сознание украинцев и создать "открытую Евразию от Лиссабона до Владивостока".
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Медведева
Прямая речь Медведева: "Нынешний украинский радикал тоже вырос за ученической скамьёй. В красивых вышиваночках и с мыслями о ненависти ко всему русскому. Вместо того чтобы гордится совместными достижениями предков, с 1991 года "на коленке" писалась псевдоистория украинской государственности".
Детали: В воображении Медведева "пассионарная часть украинцев последние 30 лет молилась на Третий рейх". Подчиненный Путина заявил, что "Украина преобразилась в Третий рейх" и якобы "Украину постигнет его же судьба".
Как и другим представителям власти России, Медведеву в Украине также привиделись какие-то "нацисты", которых сами украинцы на своей земле никогда не видели.
"Президент России Владимир Путин твёрдо поставил цель демилитаризации и денацификации Украины. Эти сложные задачи не исполняются одномоментно. И они будут решаться не только на полях сражений. Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока", – подытожил подчиненный Путина.
Что было раньше: Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и глава российского МИД Сергей Лавров несмотря на фото- и видеосвидетельства зверств российских оккупантов в Буче под Киевом, продолжали называть геноцид украинцев "инсценировкой и "фейковой атакой".
Предыстория:
- 1 апреля городской голова Бучи Анатолий Федорук заявил об освобождении города от российских оккупантов.
- 2 апреля Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
- 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, вывезли 410 тел убитых мирных жителей – этих жертв осматривают судмедэксперты для документирования преступлений России.
- Минобороны РФ заявило, что не признает зверств своих военных в Буче Киевской области и уверяет, что за время оккупации города ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.
- Утром 4 ритуальная служба сообщила, что в освобожденной от оккупантов Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.