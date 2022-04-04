ГУР обнародовало список российских военных, причастных к зверствам в Буче
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады России, которые совершали преступления против украинцев в Буче под Киевом.
Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины
Дословно: "ГУР МО Украины получило список военнослужащих 64 ОМСБр, совершивших военные преступления против народа Украины в г. Буча.
За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности".
Детали: В обнародованном списке – имена и личные данные военнослужащих от рядовых до полковников. Преимущественно это сотрудники органов внутренних дел и миграционной службы РФ.
Полковники:
- Курбанов Андрей Боевич
- Клобуков Вячеслав Сергеевич
- Винс Александр Викторович
- Шершнев Александр Леонидович
Подполковники:
- Ветров Сергей Александрович
- Митяев Руслан Овсепович
- Ермишко Андрей Николаевич
- Платоненков Максим Алексеевич
- Матафонов Владимир Викторович
- Львов Дмитрий Иванович
- Ладыженский Евгений Валерьевич
- Пахандрин Дмитрий Викторович
- Шипицын Анатолий Александрович
- Деев Денис Николаевич
- Бухвалов Олег Юрьевич
- Смоляго Дмитрий Александрович
- Большаков Алексей Вячеславович
- Надеждин Роман Владимирович
- Филиппов Виктор Владимирович
Майоры:
- Мамедов Фаик Самеддин оглы
- Федотов Игорь Евгеньевич
- Кулемин Герман Николаевич
- Бурдо Роман Викторович
- Козлов Дмитрий Аркадьевич
- Куркин Иван Александрович
- Важенов Евгений Юрьевич
- Ионов Дмитрий Юлианович
- Кочергин Александр Анатольевич
- Копылов Александр Владимирович
- Чернышев Максим Владимирович
- Макаров Станислав Игорьевич
- Иванов Андрей Николаевич
- Перешивкин Сергей Геннадьевич
- Прысев Алексей Владимирович
- Руденко Сергей Викторович
- Хаменок Ольга Александровна
- Левин Дмитрий Геннадьевич
- Гончар Дмитрий Алексеевич
- Зорин Сергей Сергеевич
- Потапов Александр Александрович
- Григоров Степан Викторович
- Мосалев Сергей Викторович
- Луцак Валентин Павлович
- Борисенко Сергей Николаевич
Это только высшие чины, полный список – на сайте ГУР.
Справка: 64-я отдельная мотострелковая бригада входит в составе 35-й общевойсковой армии РФ, располагается в посёлке Князе-Волконское (Хабаровский край).
Предыстория:
- 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, уже 8 марта в захваченных городках под Киевом – Гостомеле, Буче, Ирпене, Ворзеле – была гуманитарная катастрофа.
- 1 апреля Бучу освободили от российских оккупантов. 2 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в братских могилах были похоронены порядка 300 горожан, на улицах лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками. По состоянию на утро 4 апреля в Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.
- 3 апреля генпрокурор сообщила, что с территории Киевской области, освобожденной от оккупантов, на экспертизу вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
- Президент Польши Анджей Дуда сказал, что снимки из Бучи опровергают, что компромисс нужно искать любой ценой, а представитель Госдепартамента США Нед Прайс анонсировал новые санкции против РФ.