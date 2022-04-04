ГУР обнародовало список российских военных, причастных к зверствам в Буче

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало список военнослужащих 64-й отдельной мотострелковой бригады России, которые совершали преступления против украинцев в Буче под Киевом.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Дословно: "ГУР МО Украины получило список военнослужащих 64 ОМСБр, совершивших военные преступления против народа Украины в г. Буча.

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За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности".

Детали: В обнародованном списке – имена и личные данные военнослужащих от рядовых до полковников. Преимущественно это сотрудники органов внутренних дел и миграционной службы РФ.

Полковники:

ВИДЕО ДНЯ

Курбанов Андрей Боевич

Клобуков Вячеслав Сергеевич

Винс Александр Викторович

Шершнев Александр Леонидович

Подполковники:

Ветров Сергей Александрович

Митяев Руслан Овсепович

Ермишко Андрей Николаевич

Платоненков Максим Алексеевич

Матафонов Владимир Викторович

Львов Дмитрий Иванович

Ладыженский Евгений Валерьевич

Пахандрин Дмитрий Викторович

Шипицын Анатолий Александрович

Деев Денис Николаевич

Бухвалов Олег Юрьевич

Смоляго Дмитрий Александрович

Большаков Алексей Вячеславович

Надеждин Роман Владимирович

Филиппов Виктор Владимирович

Майоры:

Мамедов Фаик Самеддин оглы

Федотов Игорь Евгеньевич

Кулемин Герман Николаевич

Бурдо Роман Викторович

Козлов Дмитрий Аркадьевич

Куркин Иван Александрович

Важенов Евгений Юрьевич

Ионов Дмитрий Юлианович

Кочергин Александр Анатольевич

Копылов Александр Владимирович

Чернышев Максим Владимирович

Макаров Станислав Игорьевич

Иванов Андрей Николаевич

Перешивкин Сергей Геннадьевич

Прысев Алексей Владимирович

Руденко Сергей Викторович

Хаменок Ольга Александровна

Левин Дмитрий Геннадьевич

Гончар Дмитрий Алексеевич

Зорин Сергей Сергеевич

Потапов Александр Александрович

Григоров Степан Викторович

Мосалев Сергей Викторович

Луцак Валентин Павлович

Борисенко Сергей Николаевич

Это только высшие чины, полный список – на сайте ГУР.

Справка: 64-я отдельная мотострелковая бригада входит в составе 35-й общевойсковой армии РФ, располагается в посёлке Князе-Волконское (Хабаровский край).

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