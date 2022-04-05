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Белгородская область: "военные люди" начали рыть окопы

Светлана КизиловаВторник, 5 апреля 2022, 22:39
Белгородская область: военные люди начали рыть окопы
Жданов, скрин

В РФ глава Щебекинского округа Белгородской области Владимир Жданов объяснил, почему в регионе начали рыть окопы.

Источник: Медуза в Telegram

Детали: Жданов записал видеообращение в одежде, маркированной буквой "Z", в нем он попытался успокоить россиян, которые живут в этом регионе. Судя по заявлению, граждане переживают, что на этой территории могут начатся бревые действия.

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Также он назвал себя "человеком военным", который распорядился рыть окопы, чтобы "перестраховаться".

Прямая речь российского чиновника: "Дорогие друзья, читаю ваши сообщения и комментарии: многие обеспокоены проводимыми земляными работами в округе. Работы проводятся по нашей просьбе: лучше лишний раз перестраховаться, а дополнительные меры безопасности не будут лишними. Переживать не стоит, нашей безопасности ничего не угрожает".

Почему это важно:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 1 апреля российские СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, который недалеко от украинской границы.
  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрыв на нефтебазе в Белгороде "не способствует" созданию комфортных условий для продолжения переговоров.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не может определить по видео, были ли украинскими вертолеты, нанесшие ракетный удар по нефтебазе в российском городе Белгород.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе Белгорода, по его словам, это работа местных, которые начинают "кое-что понимать".
  • Минобороны Великобритании предполагает, что из-за взрыва на нефтебазе российские войска, атакующие Харьков, столкнутся с нехваткой ресурсов.

Темы: Росcиявойна
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