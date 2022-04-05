Белгородская область: "военные люди" начали рыть окопы

В РФ глава Щебекинского округа Белгородской области Владимир Жданов объяснил, почему в регионе начали рыть окопы.

Источник: Медуза в Telegram

Детали: Жданов записал видеообращение в одежде, маркированной буквой "Z", в нем он попытался успокоить россиян, которые живут в этом регионе. Судя по заявлению, граждане переживают, что на этой территории могут начатся бревые действия.

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Также он назвал себя "человеком военным", который распорядился рыть окопы, чтобы "перестраховаться".

Прямая речь российского чиновника: "Дорогие друзья, читаю ваши сообщения и комментарии: многие обеспокоены проводимыми земляными работами в округе. Работы проводятся по нашей просьбе: лучше лишний раз перестраховаться, а дополнительные меры безопасности не будут лишними. Переживать не стоит, нашей безопасности ничего не угрожает".

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