Белгородская область: "военные люди" начали рыть окопы

В РФ глава Щебекинского округа Белгородской области Владимир Жданов объяснил, почему в регионе начали рыть окопы.

Источник: Медуза в Telegram

Детали: Жданов записал видеообращение в одежде, маркированной буквой "Z", в нем он попытался успокоить россиян, которые живут в этом регионе. Судя по заявлению, граждане переживают, что на этой территории могут начатся бревые действия.

Также он назвал себя "человеком военным", который распорядился рыть окопы, чтобы "перестраховаться".

Прямая речь российского чиновника: "Дорогие друзья, читаю ваши сообщения и комментарии: многие обеспокоены проводимыми земляными работами в округе. Работы проводятся по нашей просьбе: лучше лишний раз перестраховаться, а дополнительные меры безопасности не будут лишними. Переживать не стоит, нашей безопасности ничего не угрожает".

Почему это важно:

Утром 1 апреля российские СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, который недалеко от украинской границы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрыв на нефтебазе в Белгороде "не способствует" созданию комфортных условий для продолжения переговоров.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не может определить по видео, были ли украинскими вертолеты, нанесшие ракетный удар по нефтебазе в российском городе Белгород.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе Белгорода, по его словам, это работа местных, которые начинают "кое-что понимать".

Минобороны Великобритании предполагает, что из-за взрыва на нефтебазе российские войска, атакующие Харьков, столкнутся с нехваткой ресурсов.