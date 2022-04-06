Мининформ Беларуси заблокировал сайт правозащитников Human Rights Watch

В Беларуси заблокировали сайт международной правозащитной организации Human Rights Watch.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Как отмечается, сайт заблокировало Министерство информации Беларуси во исполнение постановления прокурора Минска Олега Лаврухина.

В начале марта Мининформ Беларуси заблокировал сайты "РБК Украина", Nv.ua, Focus.ua, "Гордон", "Обозреватель", Inforesist.org из-за, как сообщалось, "размещения экстремистских материалов".

Что предшествовало: Ранее Human Rights Watch опубликовала доклад о военных преступлениях на временно оккупированных россиянами территориях Украины – это Черниговская, Харьковская и Киевская области.