Мининформ Беларуси заблокировал сайт правозащитников Human Rights Watch
Среда, 6 апреля 2022, 07:45
В Беларуси заблокировали сайт международной правозащитной организации Human Rights Watch.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Как отмечается, сайт заблокировало Министерство информации Беларуси во исполнение постановления прокурора Минска Олега Лаврухина.
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В начале марта Мининформ Беларуси заблокировал сайты "РБК Украина", Nv.ua, Focus.ua, "Гордон", "Обозреватель", Inforesist.org из-за, как сообщалось, "размещения экстремистских материалов".
Что предшествовало: Ранее Human Rights Watch опубликовала доклад о военных преступлениях на временно оккупированных россиянами территориях Украины – это Черниговская, Харьковская и Киевская области.