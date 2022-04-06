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В Италии пытались поджечь виллу пропагандиста Соловьева на озере Комо

"Европейская правда"Среда, 6 апреля 2022, 14:48

В Италии неизвестные попытались совершить пожар на одной из вилл на озере Комо, принадлежащей российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет агентство Ansa.

Пожар возник рано утром, его немедленно погасила пожарная команда. Для разжигания огня неизвестные использовали шины.

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У итальянских стражей порядка есть записи с видеокамер. Согласно первоначальному расследованию, инцидент был умышленным действием.

Правоохранители предполагают, что это была демонстративная акция, нанесшая ограниченный ущерб вилле Соловьева в Ловено-ди-Менаджо. Огонь горел на шинах за пределами находящегося на реконструкции здания.

Пожар заметили некоторые прохожие, предупредившие пожарных и карабинеров.

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Кроме того, надписи против Соловьева и против российской войны в Украине нашли на другой вилле российского пропагандиста в Пьянелло-дель-Ларио, на озере Комо, в нескольких километрах к северу от Менаджо.

Оба объекта, а также роскошная квартира в Грианте, тоже на озере Комо, были конфискованы правительством Италии в рамках антипутинских мер.

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