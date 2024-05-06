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ISW: Украине следует как можно скорее перехватить инициативу на поле боя

Ольга ГлущенкоПонедельник, 6 мая 2024, 04:08
ISW: Украине следует как можно скорее перехватить инициативу на поле боя
украинские воины, иллюстративное фото с facebook-страницы Генштаба ВСУ

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Украине стоит, дождавшись военной помощи США, как можно быстрее перехватить инициативу на поле боя в текущем году.

Источник: ISW

Детали: Официальные лица США сообщают о своей поддержке новых украинских контрнаступательных операций в 2025 году, хотя ISW продолжает считать, что Украине следует как можно скорее перехватить инициативу на поле боя, поскольку эта инициатива на стороне РФ в течение 2024 года предоставит России ряд преимуществ.

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Издание FT сообщило 5 мая, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина планирует провести контрнаступательную операцию с целью возвращения оккупированной Россией украинской территории в 2025 году после того, как военная помощь США приостановит дальнейшее продвижение российских войск в 2024 году. Он добавил, что военная помощь США не "мгновенно щелкнет переключатель" в ситуации на поле боя в Украине.

По мнению Салливана, военная помощь США позволит украинским войскам "удерживать линию фронта" и противостоять российским атакам в течение оставшейся части 2024 года.

Однако ISW продолжает оценивать, что, вероятно, понадобится еще несколько недель, чтобы западное оружие и боеприпасы прибыли в передовые украинские подразделения и начали оказывать ощутимое влияние на поле боя, и что прибытие военной помощи США в Украину, вероятно, позволит украинским войскам стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу.

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"Способность Украины освободить свою территорию и провести контрнаступательные операции зависит от ряда непринятых решений на Западе, в России и Украине, а любые внешние попытки навязать временные рамки для украинских контрнаступательных операций игнорируют реальную ситуацию на поле боя", - отмечают в отчете.

Ключевые выводы ISW за 5 мая:

  • По сообщениям, российские военные передислоцировали батальон 76-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) в Курскую область в рамках более масштабных усилий России по сбору оперативно значимых сил для возможной будущей российской наступательной операции на северо-восточной Украине и в городе Харькове.
  • По сообщениям, российские военные готовят и формируют Северную группировку войск из элементов Ленинградского военного округа, которая в первую очередь будет действовать на Белгородско-Харьковском оперативном направлении.
  • Официальные лица США продолжают сигнализировать о своей поддержке новых украинских контрнаступательных операций в 2025 году, хотя ISW продолжает считать, что Украине следует как можно скорее перехватить наступательную инициативу, поскольку эта инициатива на стороне РФ в течение 2024 года предоставит России ряд преимуществ.
  • Европейские спецслужбы предупредили правительства своих стран, что Россия планирует осуществить "насильственные диверсионные акты" по всей Европе в рамках "более агрессивных и скоординированных усилий" против Запада.
  • Контролируемая Кремлем Русская православная церковь Московского патриархата воспользовалась православным праздником Пасхи 5 мая, чтобы продолжить свои усилия по усилению внутренней поддержки войны РФ в Украине.
  • Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Купянска и Роботино.

Темы: ISWвойнаконтрнаступлениепомощь Украине
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