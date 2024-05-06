ISW: Украине следует как можно скорее перехватить инициативу на поле боя
По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Украине стоит, дождавшись военной помощи США, как можно быстрее перехватить инициативу на поле боя в текущем году.
Источник: ISW
Детали: Официальные лица США сообщают о своей поддержке новых украинских контрнаступательных операций в 2025 году, хотя ISW продолжает считать, что Украине следует как можно скорее перехватить инициативу на поле боя, поскольку эта инициатива на стороне РФ в течение 2024 года предоставит России ряд преимуществ.
Издание FT сообщило 5 мая, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина планирует провести контрнаступательную операцию с целью возвращения оккупированной Россией украинской территории в 2025 году после того, как военная помощь США приостановит дальнейшее продвижение российских войск в 2024 году. Он добавил, что военная помощь США не "мгновенно щелкнет переключатель" в ситуации на поле боя в Украине.
По мнению Салливана, военная помощь США позволит украинским войскам "удерживать линию фронта" и противостоять российским атакам в течение оставшейся части 2024 года.
Однако ISW продолжает оценивать, что, вероятно, понадобится еще несколько недель, чтобы западное оружие и боеприпасы прибыли в передовые украинские подразделения и начали оказывать ощутимое влияние на поле боя, и что прибытие военной помощи США в Украину, вероятно, позволит украинским войскам стабилизировать линию фронта и перехватить инициативу.
"Способность Украины освободить свою территорию и провести контрнаступательные операции зависит от ряда непринятых решений на Западе, в России и Украине, а любые внешние попытки навязать временные рамки для украинских контрнаступательных операций игнорируют реальную ситуацию на поле боя", - отмечают в отчете.
Ключевые выводы ISW за 5 мая:
- По сообщениям, российские военные передислоцировали батальон 76-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) в Курскую область в рамках более масштабных усилий России по сбору оперативно значимых сил для возможной будущей российской наступательной операции на северо-восточной Украине и в городе Харькове.
- По сообщениям, российские военные готовят и формируют Северную группировку войск из элементов Ленинградского военного округа, которая в первую очередь будет действовать на Белгородско-Харьковском оперативном направлении.
- Официальные лица США продолжают сигнализировать о своей поддержке новых украинских контрнаступательных операций в 2025 году, хотя ISW продолжает считать, что Украине следует как можно скорее перехватить наступательную инициативу, поскольку эта инициатива на стороне РФ в течение 2024 года предоставит России ряд преимуществ.
- Европейские спецслужбы предупредили правительства своих стран, что Россия планирует осуществить "насильственные диверсионные акты" по всей Европе в рамках "более агрессивных и скоординированных усилий" против Запада.
- Контролируемая Кремлем Русская православная церковь Московского патриархата воспользовалась православным праздником Пасхи 5 мая, чтобы продолжить свои усилия по усилению внутренней поддержки войны РФ в Украине.
- Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Купянска и Роботино.