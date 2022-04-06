В Совете Федерации РФ угрожают Финляндии из-за ее намерения вступить в НАТО

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров угрожает, что вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее целью для ответных российских мер.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило российское государственное агентство "РИА Новости".

По словам Джабарова, если Финляндия вступит в НАТО, Россия сразу ответит на это.

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"Вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее мишенью для российских ответных мер", – заявил российский сенатор.

На фоне войны в Украине поддержка членства Финляндии резко возросла, а целевая группа во главе с министром иностранных дел изучает пути укрепления национальной безопасности, включая возможное членство в НАТО.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что любое решение о членстве страны в НАТО должно быть принято быстро, и лучше – этой весной.

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28 марта президент Финляндии Саули Нииностио обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом "принципы и процедуры" принятия в Альянс новых членов.