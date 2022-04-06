Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский о россиянах: "Они знают, что они нацисты"

Алена МазуренкоСреда, 6 апреля 2022, 21:15
Зеленский о россиянах: Они знают, что они нацисты

Президент Владимир Зеленский считает, что россияне понимают, что они нацисты, и они не смогут оправдать свои злодеяния в Украине.

Источник: интервью Зеленского турецкому каналу Habertürk

Прямая речь: "Они знают, что они нацисты. Они давно распространяют эту информацию по поводу украинцев.

Реклама:

Они не могут оправдать то, как они относятся к уничтожению нашей нации и всему, что нам близко. Они не могут оправдать. И они нашли себе нарратив достаточно давно, что у нас есть какие-то нацисты, которые уничтожают все российское...

Но факт есть факт. Война на нашей территории, братские могилы украинцев, и все это конкретный факт, и Россия пришла сюда с войной. Оправданий быть не может".

Детали: Президент также рассказал, что на днях в освобожденных городах Киевщины обнаружили сожженную семью: мать, отец и двое детей. Зеленский добавил, что это еще одно из зверств российских нацистов.

ВИДЕО ДНЯ

Он считает, что они сжигают тела, чтобы скрыть информацию от мира. Он отметил, что именно это они пытаются сделать в Мариуполе и потому не пускают туда гумпомощь.

Зеленский считает, что оккупанты не хотят, чтобы люди увидели зверства, которые совершили россияне в Мариуполе.

По его словам, российское руководство, армия РФ и все готовившие нападение на Украину являются военными преступниками и должны быть наказаны.

Темы: РосcияЗеленскийвойнафашизм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Росcия
Минобороны РФ пытается ограничить информацию о войне в Украине – ISW
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на Центральный федеральный округ
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Последние новости
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
Все новости...
Реклама: