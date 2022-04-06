Зеленский о россиянах: "Они знают, что они нацисты"

Президент Владимир Зеленский считает, что россияне понимают, что они нацисты, и они не смогут оправдать свои злодеяния в Украине.

Источник: интервью Зеленского турецкому каналу Habertürk

Прямая речь: "Они знают, что они нацисты. Они давно распространяют эту информацию по поводу украинцев.

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Они не могут оправдать то, как они относятся к уничтожению нашей нации и всему, что нам близко. Они не могут оправдать. И они нашли себе нарратив достаточно давно, что у нас есть какие-то нацисты, которые уничтожают все российское...

Но факт есть факт. Война на нашей территории, братские могилы украинцев, и все это конкретный факт, и Россия пришла сюда с войной. Оправданий быть не может".

Детали: Президент также рассказал, что на днях в освобожденных городах Киевщины обнаружили сожженную семью: мать, отец и двое детей. Зеленский добавил, что это еще одно из зверств российских нацистов.

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Он считает, что они сжигают тела, чтобы скрыть информацию от мира. Он отметил, что именно это они пытаются сделать в Мариуполе и потому не пускают туда гумпомощь.

Зеленский считает, что оккупанты не хотят, чтобы люди увидели зверства, которые совершили россияне в Мариуполе.

По его словам, российское руководство, армия РФ и все готовившие нападение на Украину являются военными преступниками и должны быть наказаны.