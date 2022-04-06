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Зеленский о россиянах: "Они знают, что они нацисты"

Мазуренко Алена Среда, 6 апреля 2022, 21:15

Президент Владимир Зеленский считает, что россияне понимают, что они нацисты, и они не смогут оправдать свои злодеяния в Украине.

Источник: интервью Зеленского турецкому каналу Habertürk

Прямая речь: "Они знают, что они нацисты. Они давно распространяют эту информацию по поводу украинцев.

Они не могут оправдать то, как они относятся к уничтожению нашей нации и всему, что нам близко. Они не могут оправдать. И они нашли себе нарратив достаточно давно, что у нас есть какие-то нацисты, которые уничтожают все российское...

Но факт есть факт. Война на нашей территории, братские могилы украинцев, и все это конкретный факт, и Россия пришла сюда с войной. Оправданий быть не может".

Детали: Президент также рассказал, что на днях в освобожденных городах Киевщины обнаружили сожженную семью: мать, отец и двое детей. Зеленский добавил, что это еще одно из зверств российских нацистов.

Он считает, что они сжигают тела, чтобы скрыть информацию от мира. Он отметил, что именно это они пытаются сделать в Мариуполе и потому не пускают туда гумпомощь.

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Зеленский считает, что оккупанты не хотят, чтобы люди увидели зверства, которые совершили россияне в Мариуполе.

По его словам, российское руководство, армия РФ и все готовившие нападение на Украину являются военными преступниками и должны быть наказаны.

Темы: РосcияЗеленскийвойнафашизм
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