В Польше опубликовали руководство для граждан, как готовиться к войне

Польское правительство выпустило руководство о том, как подготовиться к войне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В документе поясняется, что делать во время нападений с применением оружия, от обычного до химического и ядерного, а также описываются системы оповещения населения, которые будут использоваться в таких случаях.

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Людям рекомендуют запастись водой, едой, лекарствами, батарейками и фонариками на случай отключения электроэнергии.

Правительство заявило, что обязано подготовить общественность к различным сценариям, но отрицает, что публикация рекомендаций имеет какое-либо отношение к войне в Украине.

Предыдущие подобные документы включали такие ситуации, как наводнения и суровая зима.

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Нет никакой конкретной информации о том, что Россия планирует нападение на Польшу или что Польша его ожидает, но есть опасения, что Россия может попытаться распространить свое вторжение на соседние страны.

Напомним, Министерство обороны Польши подписало контракт на закупку 250 американских танков "Абрамс" M1A2 на 20 млрд злотых (более 4 млрд евро), что является крупнейшим контрактом на закупку вооружения для польской армии.