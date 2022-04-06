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В Польше опубликовали руководство для граждан, как готовиться к войне

Среда, 6 апреля 2022, 22:48

Польское правительство выпустило руководство о том, как подготовиться к войне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В документе поясняется, что делать во время нападений с применением оружия, от обычного до химического и ядерного, а также описываются системы оповещения населения, которые будут использоваться в таких случаях.

Людям рекомендуют запастись водой, едой, лекарствами, батарейками и фонариками на случай отключения электроэнергии.

Правительство заявило, что обязано подготовить общественность к различным сценариям, но отрицает, что публикация рекомендаций имеет какое-либо отношение к войне в Украине.

Предыдущие подобные документы включали такие ситуации, как наводнения и суровая зима.

Нет никакой конкретной информации о том, что Россия планирует нападение на Польшу или что Польша его ожидает, но есть опасения, что Россия может попытаться распространить свое вторжение на соседние страны.

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Напомним, Министерство обороны Польши подписало контракт на закупку 250 американских танков "Абрамс" M1A2 на 20 млрд злотых (более 4 млрд евро), что является крупнейшим контрактом на закупку вооружения для польской армии.

Темы: Польшавойна
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