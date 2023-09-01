Польша прокомментировала заявления Беларуси о нарушении границы

Польская сторона проанализирует информацию о якобы нарушении ее военным вертолетом воздушного пространства Беларуси, но относится к ней с большой осторожностью.

Источник: заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, Polsat News, "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы проанализируем ситуацию, но к таким заявлениям белорусских служб следует подходить с большой осторожностью. Это службы, которые являются прямым продолжением режима Лукашенко".

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Детали: Он допустил, что заявление может быть провокацией Минска, "что было бы вполне естественно" на фоне грядущих парламентских выборов в Польше.

"В белорусских СМИ регулярно можно прочитать статьи о том, что Польша вот-вот нападет на Беларусь, там много подобной ерунды", – добавил дипломат.

Напомним:

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