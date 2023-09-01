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Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы в нарушении границы

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 20:27
Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы в нарушении границы
скриншот

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил, что польский военный вертолет днем в пятницу, 1 сентября, якобы пересек белорусскую границу. В Беларуси опубликовали видео в качестве "доказательства".

Источник: Государственный пограничный комитет Беларуси в своем Telegram-канале, "Европейская правда"

Детали: Белорусские пограничники утверждают, что военный вертолет Польши нарушил воздушное пространство в Берестовичском районе Гродненской области.

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"Польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно", – говорится в сообщении.

Там добавили, что проинформировали польскую сторону об этом "инциденте".

Министерство иностранных дел Беларуси отдельно сообщило, что вызвало временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича и потребовало от него "соответствующих разъяснений и осуществления тщательного расследования произошедшего инцидента".

ВИДЕО ДНЯ

Подчеркнем, что пока нет подтверждения этого инцидента с польской стороны, а на видео нельзя однозначно установить, какой вертолет и где "нарушал" воздушное пространство.

Напомним: 

  • В начале августа произошел подобный инцидент, когда на территорию Польши залетели два белорусских вертолета на низкой высоте, из-за чего их не сразу обнаружили.
  • Министр обороны Польши Мариуш Блащак распорядился увеличить численность войск на границе и перебросить туда дополнительные вертолеты. Также Польша сообщила об инциденте союзникам и вызвала уполномоченного по делам Беларуси.
  • Официальный Минск продолжает отрицать инцидент.

Темы: БеларусьПольша
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