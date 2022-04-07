МИД упрекнул Венгрию за непризнание ответственности РФ за Бучанскую резню
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на последние заявления премьер-министра Виктора Орбана призывом "перейти на правильную сторону истории".
Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко, которым располагает "Европейская правда".
Николенко подчеркнул, что политическая кампания правящей партии в Венгрии во время парламентских выборов была построена на запугивании венгров якобы угрозой распространения войны России на венгерскую территорию.
Нежелание руководства Венгрии признать неопровержимую ответственность РФ за зверства российской армии в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах означает сознательно укреплять чувство безнаказанности России и поощрять ее к новым зверствам против украинцев", - отметил Олег Николенко.
К этой же категории, по его словам, относятся заявления венгерского руководства о готовности платить за российский газ в рублях. Украина рассматривает заявление о готовности оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию.
"Такие заявления также противоречат консолидированной позиции Европейского Союза, который принципиально отказался удовлетворять российские прихоти", - отметил Николенко.
В то же время логика, которой сейчас руководствуются политики в Будапеште, подыгрывая агрессивной политике России, по его словам, вредна для обоих народов.
"На этом фоне цинично выглядят предложения провести в Будапеште мирные переговоры Украины и России. Если Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, вот как это можно: прекратить разрушать единство в ЕС, поддерживать новые антироссийские санкции, предоставить Украине военную помощь, не создавать дополнительных источников для финансирования российской военной машины. Перейти на правильную сторону истории никогда не поздно", – отметил Николенко.
Президент Владимир Зеленский считает, что Орбан сейчас "заигрывает" с Россией, однако ему придется выбирать между РФ и остальным миром.
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