МИД упрекнул Венгрию за непризнание ответственности РФ за Бучанскую резню

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на последние заявления премьер-министра Виктора Орбана призывом "перейти на правильную сторону истории".

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко, которым располагает "Европейская правда".

Николенко подчеркнул, что политическая кампания правящей партии в Венгрии во время парламентских выборов была построена на запугивании венгров якобы угрозой распространения войны России на венгерскую территорию.

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"Очевидно, после выборов в Будапеште перешли к следующему этапу – помочь Путину продолжать его агрессию против Украины, цивилизованного мира и христианских ценностей.

Нежелание руководства Венгрии признать неопровержимую ответственность РФ за зверства российской армии в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах означает сознательно укреплять чувство безнаказанности России и поощрять ее к новым зверствам против украинцев", - отметил Олег Николенко.

К этой же категории, по его словам, относятся заявления венгерского руководства о готовности платить за российский газ в рублях. Украина рассматривает заявление о готовности оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию.

"Такие заявления также противоречат консолидированной позиции Европейского Союза, который принципиально отказался удовлетворять российские прихоти", - отметил Николенко.

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Он добавил, что украинцев и венгров объединяют многовековые исторические, политические, экономические и культурные связи. Украина является родиной около 150 тысяч украинских венгров.

В то же время логика, которой сейчас руководствуются политики в Будапеште, подыгрывая агрессивной политике России, по его словам, вредна для обоих народов.

"На этом фоне цинично выглядят предложения провести в Будапеште мирные переговоры Украины и России. Если Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, вот как это можно: прекратить разрушать единство в ЕС, поддерживать новые антироссийские санкции, предоставить Украине военную помощь, не создавать дополнительных источников для финансирования российской военной машины. Перейти на правильную сторону истории никогда не поздно", – отметил Николенко.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне заявил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре якобы дал утвердительный ответ на его предложение о встрече с лидерами Украины, Франции и Германии в Будапеште для прекращения огня, но с условиями.

Президент Владимир Зеленский считает, что Орбан сейчас "заигрывает" с Россией, однако ему придется выбирать между РФ и остальным миром.

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