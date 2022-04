Стрельба в центре Тель-Авива: двое погибших и восемь раненых

По меньшей мере, два человека погибли и восемь получили ранения в результате стрельбы в центре Тель-Авива в четверг.

Источник: Haaretz.

Подробности: теракт произошел на одной из главных улиц города Дизенгоф.

Chilling video: pedestrians flee the scene of tonight's terror attack in central Tel Aviv, in which at least five people have been wounded, several seriously.pic.twitter.com/BXclhSk1Wf