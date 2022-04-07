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Стрілянина у центрі Тель-Авіва: двоє загиблих і восьмеро поранених

Четвер, 7 квітня 2022, 22:27

Щонайменше двоє людей загинули і восьмеро отримали поранення внаслідок стрілянини у центрі Тель-Авіва у четвер.

Джерело: Haaretz.

Деталі: теракт стався на одній з головних вулиць міста Дизенгоф.

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Поліція підозрює, що стрілянину здійснив один озброєний чоловік, попри те, що раніше була інформація про двох нападників.

Раніше прем'єр-міністр Нафталі Беннетт заявляв, що Ізраїль зірвав понад 15 терактів протягом останніх двох тижнів, назвавши хвилю терактів, в результаті яких загинули 11 людей, "тривожним дзвінком" (a wake-up call).

Теми: Ізраїльтеракт
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