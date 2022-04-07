Стрілянина у центрі Тель-Авіва: двоє загиблих і восьмеро поранених

Щонайменше двоє людей загинули і восьмеро отримали поранення внаслідок стрілянини у центрі Тель-Авіва у четвер.

Джерело: Haaretz.

Деталі: теракт стався на одній з головних вулиць міста Дизенгоф.

Реклама:

Chilling video: pedestrians flee the scene of tonight's terror attack in central Tel Aviv, in which at least five people have been wounded, several seriously.pic.twitter.com/BXclhSk1Wf — Avi Mayer (@AviMayer) April 7, 2022

Поліція підозрює, що стрілянину здійснив один озброєний чоловік, попри те, що раніше була інформація про двох нападників.

#BREAKING: More then 6 injured in multiple locations in a shooting attack in Tel Aviv (video: @rbinyamini) pic.twitter.com/sluRKQHHGg ВІДЕО ДНЯ April 7, 2022

Раніше прем'єр-міністр Нафталі Беннетт заявляв, що Ізраїль зірвав понад 15 терактів протягом останніх двох тижнів, назвавши хвилю терактів, в результаті яких загинули 11 людей, "тривожним дзвінком" (a wake-up call).