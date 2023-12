Стрілянина у центрі Тель-Авіва: двоє загиблих і восьмеро поранених

Щонайменше двоє людей загинули і восьмеро отримали поранення внаслідок стрілянини у центрі Тель-Авіва у четвер.

Джерело: Haaretz.

Деталі: теракт стався на одній з головних вулиць міста Дизенгоф.

Chilling video: pedestrians flee the scene of tonight's terror attack in central Tel Aviv, in which at least five people have been wounded, several seriously.pic.twitter.com/BXclhSk1Wf