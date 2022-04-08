Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Канада выделит 1,5 млрд на оружие и финансовую помощь для Украины

Пятница, 8 апреля 2022, 00:44

Правительство Канады внесло в парламент новый бюджет на 2022-23 годы, в которых предусмотрено финансирование покупки оружия и новые кредиты для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в twitter пишет депутат канадского парламента Иван Бейкер.

"Несколько минут назад министр финансов Христя Фриланд подала федеральный бюджет Канады. Он включает в себя дополнительные 500 млн долларов в 2033-23 годах для предоставления дальнейшей военной помощи Украине и до 1 млрд долларов новых кредитных ресурсов для Украины. Канада будет рядом с украинцами до их победы" ,- пишет он.

Реклама:

Христя Фриланд добавляет, что над этой поддержкой правительство Канады начало работать еще до начала российского вторжения.

ВИДЕО ДНЯ

"С первого дня, когда мы начали работать над этим бюджетом, эта программа роста всегда была в центре наших забот. А потом Владимир Путин вторгся в Украину", - пишет она в twitter.

Канада уже передала Украине несколько пакетов с оружием. В первый пакет вошло 100 систем противотанкового оружия Carl Gustaf и 2000 ракет, а в следующий – около 4500 ручных противотанковых гранатометов M72 и до 7500 ручных гранат.

Также напомним, что в середине марта Россия запретила въезд в страну "пробандеровским элементам Канады": премьер-министру Канады Джастину Трюдо, министру иностранных дел Мелани Жоли, министру обороны Анити Ананд, а также большинству депутатов парламента Канады.

Темы: Канада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

Все новости...
Канада
ДТП с украинцами в Италии: МИД говорит о четырех госпитализированных в тяжелом состоянии
Украина и Канада начали переговоры о гарантиях безопасности
Россияне поставили ультиматум Канаде из-за арестованного "Руслана"
Последние новости
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
17:42
По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
Все новости...
Реклама: