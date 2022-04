Канада выделит 1,5 млрд на оружие и финансовую помощь для Украины

Правительство Канады внесло в парламент новый бюджет на 2022-23 годы, в которых предусмотрено финансирование покупки оружия и новые кредиты для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в twitter пишет депутат канадского парламента Иван Бейкер.

"Несколько минут назад министр финансов Христя Фриланд подала федеральный бюджет Канады. Он включает в себя дополнительные 500 млн долларов в 2033-23 годах для предоставления дальнейшей военной помощи Украине и до 1 млрд долларов новых кредитных ресурсов для Украины. Канада будет рядом с украинцами до их победы" ,- пишет он.

Moments ago, 🇨🇦's Minister of Finance @cafreeland tabled Canada's federal budget. It includes an additional $500 million in 2022-23 to provide further military aid to Ukraine & up to $1B in new loan resources for Ukraine.

🇨🇦 will stand with the 🇺🇦 people until they win.