Канада выделит 1,5 млрд на оружие и финансовую помощь для Украины

Правительство Канады внесло в парламент новый бюджет на 2022-23 годы, в которых предусмотрено финансирование покупки оружия и новые кредиты для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в twitter пишет депутат канадского парламента Иван Бейкер.

"Несколько минут назад министр финансов Христя Фриланд подала федеральный бюджет Канады. Он включает в себя дополнительные 500 млн долларов в 2033-23 годах для предоставления дальнейшей военной помощи Украине и до 1 млрд долларов новых кредитных ресурсов для Украины. Канада будет рядом с украинцами до их победы" ,- пишет он.

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Moments ago, 🇨🇦's Minister of Finance @cafreeland tabled Canada's federal budget. It includes an additional $500 million in 2022-23 to provide further military aid to Ukraine & up to $1B in new loan resources for Ukraine.

🇨🇦 will stand with the 🇺🇦 people until they win. — Yvan Baker, MP (@Yvan_Baker) April 7, 2022

Христя Фриланд добавляет, что над этой поддержкой правительство Канады начало работать еще до начала российского вторжения.

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"С первого дня, когда мы начали работать над этим бюджетом, эта программа роста всегда была в центре наших забот. А потом Владимир Путин вторгся в Украину", - пишет она в twitter.

Канада уже передала Украине несколько пакетов с оружием. В первый пакет вошло 100 систем противотанкового оружия Carl Gustaf и 2000 ракет, а в следующий – около 4500 ручных противотанковых гранатометов M72 и до 7500 ручных гранат.

Также напомним, что в середине марта Россия запретила въезд в страну "пробандеровским элементам Канады": премьер-министру Канады Джастину Трюдо, министру иностранных дел Мелани Жоли, министру обороны Анити Ананд, а также большинству депутатов парламента Канады.